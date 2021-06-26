Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

Red Bull ve Mercedes bu yılki Formula 1 şampiyonasında tekerlek tekerleğe bir savaş içindeler ve iki takımın da güçlü ve zayıf yönleri çok önemli durumda.

Hamilton'ın, bu yıl Red Bull'un takımında ve aracında yaptığı açıklamalar ise merak uyandırıcı oldu. Bu açıklamalara aracın ''esnek'' arka kanadı, lastik battaniyelerinin erken kaldırılması ve son yarışlarda Avusturyalı takımın kazandığı düzlük hızıyla ilgili söylemler de dahildi.

Horner, Mercedes patronu Toto Wolff'un, Red Bull'un ikinci motora geçiş yapması sonrası "performans kazandığı" yönündeki yorumları zaten eleştirmişti. Şimdi ise Hamilton'ın bazı yorumlarına şaşırmış durumda.

Hamilton, "Red Bull'u yenmek zor olacak. Yakın ama motoru açtıklarında neler olacağını bilmiyoruz." açıklaması yapmıştı.

Horner, Hamilton'ın sözleri sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: ''Gerçekten ilgiyle dinliyorum ancak bazen Lewis'in teorileri gerçekten çok uzak oluyor.''

''Daha az sürüklenmeye sahibiz, daha alçak kanatlarımız var ve bunların sonucu olarak da bazen düzlüklerde daha hızlı gidiyoruz.''

Wolff ise karşılık verdi ve Hamilton'ın Red Bull'un aracı üzerindeki görüşlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Wolff şu ifadelerde bulundu: ''Aracın içindeki kişi sürücü ve o, DRS bölgeleri ile DRS'in açık olmadığı bölgelerde bir fark olduğunu hissetti.''

''Sürücünün sahip olduğu bakış açısı ve hisler gerçekten çok önemli, özellikle de Lewis'in. Çünkü ondan daha iyisi yok.''

''Söylemeye çalıştığımız şey, tüm bunlara yakından bakmalısınız. Mucizevi şeyler olamaz. Homologe edilmiş ikinci bir güç ünitesi getiremezsiniz ve 0.3 saniye daha hızlı gidemezsiniz. Bu sürüklenmenin azalmasıyla ilgiliydi ancak araçlar çok hızlıydı, sıralamalarda bizimkinden daha hızlıydı. Olan oldu ve bunu düzeltmeliyiz.''

Wolff, Red Bull'un Paul Ricard'da sahip olduğu arka kanat seçiminin, hızlarında motor performansından daha çok etkili olduğunu söyledi.

''Güç ünitesi homologe edildi. Sadece bazı dayanıklılık sorunlarını çözebilirsiniz yani hiçbir fark olmamalı.''

Red Bull, çok düşük sürüklenmeli bir arka kanat ve genel olarak düşük sürüklenmeli bir aero konfigürasyonu kullanmayı seçti. Paul Ricard'daki tempo farkları göz önünde alındığındaysa, fark yaratan şey bu oldu.

Wolff, ''Onlar, alçak arka kanat kullandılar ve virajlarda bizim kadar rekabetçilerdi. Bu da aracın yere basma gücü olduğunu gösteriyor. Biz sadece ödevimizi yapmalıyız ve motorlarına dikkat çekmek yerine gelişmeye devam etmeliyiz.''

''Bu FIA'nın işi ve motorlarının daha güçlü olduğu gibi bir ifade kullanmak için çok erken. Burada rol oynayan çok faktör var.'' dedi.