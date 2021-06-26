Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı'' Sonraki / Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton tarafından Formula 1 araçlarıyla ilgili ortaya atılan teorilerin ''gerçekten çok uzak'' olduğunu söyledi.

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

Red Bull ve Mercedes bu yılki Formula 1 şampiyonasında tekerlek tekerleğe bir savaş içindeler ve iki takımın da güçlü ve zayıf yönleri çok önemli durumda.

Hamilton'ın, bu yıl Red Bull'un takımında ve aracında yaptığı açıklamalar ise merak uyandırıcı oldu. Bu açıklamalara aracın ''esnek'' arka kanadı, lastik battaniyelerinin erken kaldırılması ve son yarışlarda Avusturyalı takımın kazandığı düzlük hızıyla ilgili söylemler de dahildi.

Horner, Mercedes patronu Toto Wolff'un, Red Bull'un ikinci motora geçiş yapması sonrası "performans kazandığı" yönündeki yorumları zaten eleştirmişti. Şimdi ise Hamilton'ın bazı yorumlarına şaşırmış durumda.

Hamilton, "Red Bull'u yenmek zor olacak. Yakın ama motoru açtıklarında neler olacağını bilmiyoruz." açıklaması yapmıştı.

Horner, Hamilton'ın sözleri sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: ''Gerçekten ilgiyle dinliyorum ancak bazen Lewis'in teorileri gerçekten çok uzak oluyor.''

''Daha az sürüklenmeye sahibiz, daha alçak kanatlarımız var ve bunların sonucu olarak da bazen düzlüklerde daha hızlı gidiyoruz.''

Wolff ise karşılık verdi ve Hamilton'ın Red Bull'un aracı üzerindeki görüşlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Wolff şu ifadelerde bulundu: ''Aracın içindeki kişi sürücü ve o, DRS bölgeleri ile DRS'in açık olmadığı bölgelerde bir fark olduğunu hissetti.''

''Sürücünün sahip olduğu bakış açısı ve hisler gerçekten çok önemli, özellikle de Lewis'in. Çünkü ondan daha iyisi yok.''

''Söylemeye çalıştığımız şey, tüm bunlara yakından bakmalısınız. Mucizevi şeyler olamaz. Homologe edilmiş ikinci bir güç ünitesi getiremezsiniz ve 0.3 saniye daha hızlı gidemezsiniz. Bu sürüklenmenin azalmasıyla ilgiliydi ancak araçlar çok hızlıydı, sıralamalarda bizimkinden daha hızlıydı. Olan oldu ve bunu düzeltmeliyiz.''

Wolff, Red Bull'un Paul Ricard'da sahip olduğu arka kanat seçiminin, hızlarında motor performansından daha çok etkili olduğunu söyledi.

''Güç ünitesi homologe edildi. Sadece bazı dayanıklılık sorunlarını çözebilirsiniz yani hiçbir fark olmamalı.''

Red Bull, çok düşük sürüklenmeli bir arka kanat ve  genel olarak düşük sürüklenmeli bir aero konfigürasyonu kullanmayı seçti. Paul Ricard'daki tempo farkları göz önünde alındığındaysa, fark yaratan şey bu oldu.

Wolff, ''Onlar, alçak arka kanat kullandılar ve virajlarda bizim kadar rekabetçilerdi. Bu da aracın yere basma gücü olduğunu gösteriyor. Biz sadece ödevimizi yapmalıyız ve motorlarına dikkat çekmek yerine gelişmeye devam etmeliyiz.''

''Bu FIA'nın işi ve motorlarının daha güçlü olduğu gibi bir ifade kullanmak için çok erken. Burada rol oynayan çok faktör var.'' dedi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

Önceki haber

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

Sonraki haber

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

14 dk
2
Formula 1

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

32 dk
3
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

19 s
4
Formula 1

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

1 s
5
Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

5 s
Son Haberler
Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!
F1

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

14dk
Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''
F1

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

32dk
Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''
F1

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

1 s
Steiermark GP: En son teknik kareler
F1

Steiermark GP: En son teknik kareler

1 s
Canlı anlatım: Steiermark GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Steiermark GP 3. antrenman seansı

1 s
Son Videolar
Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
16 s

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş Styrian GP
Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Horner: “FIA’nın pit stop sınırlaması, durumu daha tehlikeli bir hale getirebilir”
Formula 1

Horner: “FIA’nın pit stop sınırlaması, durumu daha tehlikeli bir hale getirebilir”

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Wolff, Hamilton'ın 2022'de Mercedes'ten ayrılmasını "hayal edemiyor"
Formula 1

Wolff, Hamilton'ın 2022'de Mercedes'ten ayrılmasını "hayal edemiyor"

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in! Fransa GP
Formula 1

Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı! Fransa GP
Formula 1

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış" Styrian GP
Formula 1

Bottas: "Mercedes'le olan ilişkimin bozulduğunu düşünmek tamamen yanlış"

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor Fransa GP
Formula 1

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"
Formula 1

Mercedes: "En iyi performansımızı gösterirsek Red Bull’u hâlâ yenebiliriz"

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''
Formula 1 Formula 1

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Son Haberler

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in önünde en hızlısı!

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Hamilton'ın Red Bull'la ilgili teorileri gerçeğe dayalı değil''

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''
Formula 1 Formula 1

Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

Steiermark GP: En son teknik kareler
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: En son teknik kareler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.