Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Red Bull, sezonun ilk üç yarışında da galibiyet alarak şampiyonayı fire vermeden götürüyor.

Adrian Newey'nin ellerinden çıkan RB19, yeni kuralların en doğru konseptine sahip gibi duruyor, özellikle de Ferrari'nin küvet, Mercedes'in sıfır sidepod konseptleriyle ne kadar zorlandığı düşünülürse.

İşi bir tık abartan birçok kişi ise RB19'u tarihin en hızlı aracı olarak tanımlıyor -bu kişilerden biri de Lewis Hamilton.

Bu yorumlar hakkında konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, kinayeli bir dille Hamilton'a "teşekkür ediyor".

Horner, "Özellikle Lewis'in yakın tarihte kullandığı bazı otomobiller düşünüldüğünde, bu övgüler kesinlikle gurur verici."

"Harika bir aracımız var. RB19 bizim güzel bir başlangıç noktası oldu, ilk iki yarıştan zaferle ayrılmak beklentilerimizin ötesinde."

"Bunun çok uzun bir sezon olduğunun bilincindeyiz, daha 21 yarış ve altı sprint yarışı var, ayrıca önümüzdeki haftalarda diğer takımların büyük güncellemeler getireceğini de biliyoruz. Yani önümüzde hâlâ çok uzun bir yol var." dedi.

Genel olarak alçakgönüllü davranmaya ve çok da üstün olmadıklarını söylemeye çalışan Horner, yine de diğerleriyle farkın bu kadar fazla olması karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Horner, "Dürüst olmak gerekirse aradaki fark beni şaşırttı. Bazı takımların ileriye doğru bir adım attığını, bazılarının atmadığını görüyoruz ama bu pistten piste, mekandan mekana değişecek."

"Her zaman söylediğim gibi, sezonun gerçek form grafiğinin ne olduğunu anlamak için üç ya da dört yarış geçmesi gerekecek." dedi.