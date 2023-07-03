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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Horner, Hamilton'ın önerisine katılmıyor: "Gelişim süresini kontrol etmek imkansız"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın bir sonraki yılın aracını geliştirmeye başlama konusunda belirli bir tarih belirlenmesine karşı olduğunu söyledi.

Ronald Vording
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull bu yıl şimdiye kadarki dokuz yarışın hepsini kazandı ve iyi miktarda avantaja sahip olduğu için, odağını gelecek yıla çevirebilir.

Christian Horner'ın takımı bu yıl henüz çok önemli güncellemeler yapmadı ve esas olarak bir sonraki yılın aracına odaklanıp, bu araçta daha fazla performans bulmak istiyor gibi görünüyorlar.

Lewis Hamilton Avusturya'da bu durumu adaletsizlik olarak nitelendirdi ve FIA'nın, takımların sonraki yılın aracı üzerindeki çalışmaların başlayacağı bir tarih belirlemesi gerektiğini savundu.

Hamilton'a göre bu şekilde, takımların sahip olduğu hakimiyet sona erebilir.

Christian Horner, bugünkü takım patronları toplantısında bu öneriye karşı çıktı.

Horner, Hamilton'ın önerisine esprili bir şekilde "En azından kendi deneyimlerinden yola çıkarak konuşuyor" diye yanıt verdi.

Horner bu yorumuyla, Mercedes'in spora hakim olduğu dönemde bir sezonun ortasında diğer yıla odaklanarak hakimiyetini koruduğuna vurgu yaptı.

Sonrasında sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir şeyi kontrol etmek son derece zor olur. Nasıl olur da 1 Ağustos'ta aniden herkese 'çalışabilirsiniz' diyebilirsiniz?"

"Örneğin, insanların o tarihten önce gelecek yılın aracını düşünmelerini nasıl engellersiniz? Bu kesinlikle kontrol edilemez."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca Horner'a göre mevcut kurallardan ötürü bu tamamen gereksiz bir şey.

"Formula 1'de zaten en iyi takımların rüzgar tüneli sürelerini sınırlayan bir handikap sistemimiz var."

"Örneğin Franz Tost, AlphaTauri'de bizim sahip olduğumuz rüzgar tüneli süresinin iki katına sahip"

"Bu başlı başına en iyi takımlar için önemli bir handikap. Aston Martin de muhtemelen yıl bunu hissedecek."

"Rüzgar tünelinde neyi test edip neyi etmeyeceğimiz konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor."

"Bu açıdan kesinlikle bir etkisi var. Yıllar önce bu sistem yoktu, dolayısıyla etkilerini gerçekten göreceğiz."

"Bu süreçte gördüğümüz ve Formula 1 tarihinin de gösterdiği üzere en önemli şey istikrar. Kuralları istikrarlı tutmak her zaman aradaki farkın azalmasına yol açar ve bu da sadece bir zaman meselesi."

"Bu azalma şimdiden gerçekleşmeye başladı. 2025'in sonunda tüm takımlar yaklaşacak. Fakat 2026'daher şeyi berbat edip yeniden sıfırdan başlayacağız."

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