Horner, Hamilton’ın genç yeteneklerle nasıl başa çıkacağını görmek istiyor

22 yaşındaki Verstappen ve Leclerc, geçtiğimiz sene altıncı F1 şampiyonluğunu kazanan Hamilton’ı durduramamışlardı, ancak performanslarıyla etkilemiş ve takımlarıyla uzun süreli anlaşmalar imzalamışlardı.

Leclerc, 2024’ün sonuna kadar Ferrari’de kalacakken; Verstappen de 2023’ün sonuna kadar Red Bull’da yarışacak.

Hamilton’ın takımı Mercedes’in F1’in hibrit dönemini domine etmesine rağmen, Horner 2021 kural değişiklikleri öncesindeki son sezonda ilk üç takım arasında bir “klasik” haline gelebilecek bir sene geçirebileceklerini düşünüyor.

Horner, bu nesiller arası savaşın önümüzdeki birkaç yılda büyük ilgi çekmesini bekliyor.

Horner, “Ara sıra yeni bir genç sürücü dalgası gelir ve sanırım şu anda buna sahibiz.”

“Bu yüzden, heyecanlı Max/Leclerc dinamiğinin gelecekte nasıl ilerleyeceği, Lewis’in bu çocuklarla nasıl mücadele edeceği heyecanlı olacak.”

“Çünkü Lewis’in de hâlâ yarışma isteği var ve kendisini bu genç dalgaya karşı ölçmek istiyor.”

“Bu genç sürücülerin ve tüm numaraları bilen daha yaşlı sürücülerin dinamiğine sahip olmak bence Formula 1 için harika.” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki Hamilton’ın sözleşmesi ise 2020 sonunda bitecek, ancak Mercedes’le yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Özellikle Verstappen ve Leclerc’in yeni anlaşmalar imzalamasıyla beraber bu ihtimal daha da arttı.

Hamilton, 2019’da birçok kez yakın zamanda yarışmayı bırakmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Hamilton, “Yaptığım şeyin kaynağı, yarışmayı sevmem. Zorlukları seviyorum.”

“Beni yenmeye ve geride bırakmaya çalışan bu inanılmaz yetenekli gençlerin olduğunu bilerek yarışlara gelmeyi ve her sene bu mücadeleye girmeyi seviyorum. Ve benden çok daha akıllı olan bu çocuklarla çalışıyorum ve benim daha akıllı olduğumu hissetmemi sağlıyorlar. Ve onlara meydan okuduğumda, onları birçok kez haksız çıkarmak inanılmaz!”

“Emekli olacağım günden korkmuyorum. Hayatım boyunca severek yaptığım ve hatırlayacağım bir şeyi bırakmamla beraber üzücü bir gün olacak. Ancak sırtımı dayayabileceğim tüm bu diğer şeylere bu yüzden sahibim.”

“Örneğin, moda tarafı. Başarılı olursa uzun süre yapabileceğim biri iş alanı buldum. Şu anda bu çok iyi ilerliyor, ancak ne kadar daha sürecek bilmiyorum. Ancak en azından başka bir ilgi alanım var.”

“Ancak ilgilenebileceğim birçok farklı şey de var. Emekli olduğum zaman hayatımın sona ermeyeceğini biliyorum. Ve bu bana büyük bir rahatlık sağlıyor, ancak şu anda devam etmek için fiziksel olarak yeteri kadar iyi hissediyorum. Bu yüzden elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım.” ifadelerini kullandı.