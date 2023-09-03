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Horner: "Hamilton'ın F1'de kalması spor için harika bir haber"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın sözleşme uzatmasını memnuniyetle karşılıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Mercedes cephesinde aylardır devam eden sözleşme draması kısa süre önce sonuçlandı; hem Lewis Hamilton, hem de George Russell sözleşmelerini 2025 sezonunun sonuna kadar uzattılar.

Yeni sözleşmeyle birlikte Hamilton hem yıllık maaşına 10 milyon Euro civarı bir zam aldı, hem de 40 yaşını doldurana kadar seride yer almayı garantiledi.

2025 sezonunda Fernando Alonso'nun da gridde yer alacağı düşünülüyor, bu da 40 yaşının üstünde iki pilotun birden gridde yer alması demek!

Bu durumun geçtiğimiz sezonları incelediğimizde biraz tuhaf geldiğini söyleyebiliriz, nitekim özellikle 2010'ları Red Bull'u örnek alarak genç pilotlara yatırım yaparak geçiren takımlar, artık tecrübeye daha çok önem veriyorlar.

Ezeli rakipleri konumundaki Hamilton'ın seride kalmasını memnuniyetle karşılayan Horner ise maksimum yaş ve tecrübe konusunda Alonso'nun yeni bir çıta belirlediğini düşünüyor.

Horner, RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte, "Hamilton'ın sözleşmesinin uzatılması harika. Kendisi sporumuz için çok büyük bir isim."

"Dahası, kendisi küresel olarak da büyük bir isim ve F1 tarihinin en başarılı pilotu, dolayısıyla devam ediyor olması spor için iyi bir haber."

"O her zaman zinde ve motive, kendisiyle yarışmak her zaman harika."

"F1'de yaş sınırının ne olduğu konusunda yeni bir çıta belirleyen isimse Fernando."

"Yaptıkları, eğer motivasyonunuz, bağlılığınız ve tutkunuz devam ediyorsa yaşın bir engel olmadığını gösteriyor." dedi.

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