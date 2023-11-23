Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

Lewis Hamilton, Christian Horner'ın eski telefon numarasına mesaj atarak kendisiyle görüşme talep ettiğini iddia etti.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Daily Mail'e konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Hamilton'ın bu yılın başlarında kendisiyle temasa geçtiğini iddia etmişti.

Horner'a göre Hamilton, Red Bull'da kendisi için boş bir koltuk olup olmadığını sorguladı.

Ancak Hamilton, Horner'ın iddiasını ikinci kez reddetti ve ilk mesajı atanın Horner'ın kendisi olduğunu belirtti.

Perşembe günü Abu Dabi'de konuşan Hamilton şunları söyledi: "Hayır, onlarla ben temasa geçmedim. Christian bana mesaj attı."

"Tüm ekibimi kontrol ettim, ekibimden kimse onlarla konuşmadı. Fakat onlar bize ulaşmaya çalıştılar."

Hamilton, Horner'ın eski telefon numarasına mesaj attığını fakat mesajı ancak aylar sonra gördüğünü söyledi.

İngiliz pilot, "Evde bulduğum ve üzerinde eski hattımın takılı olduğu telefonumu elime almıştım... Telefonu açtım ve tabii ki yüzlerce mesaj vardı. Christian'dan sezon sonunda bir araya gelip, sohbet etmemiz yönünde mesaj geldiğini gördüm..."

"Ona yeni telefonumdan cevap verdim. Mesajı gerçekten geç gördüm. Yılın başlarından kalma bir mesajdı. Yani aylar sonra cevap vermiş gibiydim." dedi.

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing


Hamilton, Horner'ın neden buluşmaları gerektiği konusunda kesin bir şey söylemediğini ekledi ve adının "sansasyon yaratmak için" kullanıldığını belirtti.

Hamilton, "Burada birçok röportajda benim adımı anmayı seven birçok insan var çünkü bunun sansasyon yaratacağını biliyorlar."

"Biraz yalnız kalmışsanız ve daha fazla ilgi görmüyorsanız, ismimden bahsetmek gerçekten mükemmel bir çözümdür." dedi.

Hamilton, bu haber çıkınca hem kendi ekibi hem de Toto Wolff ile iletişime geçerek durumu açıkladığını belirtti.

Hamilton şöyle devam etti: "Özellikle bu haberler çıktığı zaman Toto'ya söyledim."

"Ayrıca ekibimin de bilmesini istedim çünkü insanlar böyle şeyler düşünüyor, ki bu hiç de olumlu bir şey değil."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Hamilton, RB19'u "tüm zamanların en baskın aracı" olarak nitelendirdi ve her pilotun Red Bull'u kullanmak isteyeceğini belirtti.

Fakat Mercedes'i yeniden zirveye taşımanın kendisini daha fazla tatmin edeceğini ekledi.

Son olarak Hamilton, Max Verstappen'le takım arkadaşı olmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Şöyle dedi: "Max'e karşı aynı araçta  yarışmaktan çok mutlu olurum. Bu harika olurdu. Fakat onun beni takım arkadaşı olarak istediğini sanmıyorum."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "2024 için hedefim şampiyon olmak"
Sonraki haber Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Pilotlar, Las Vegas GP startındaki yağın kabul edilemez koşullar yarattığını söyledi

Pilotlar, Las Vegas GP startındaki yağın kabul edilemez koşullar yarattığını söyledi

Formula 1
Las Vegas GP

Pilotlar, Las Vegas GP startındaki yağın kabul edilemez koşullar yarattığını söyledi Pilotlar, Las Vegas GP startındaki yağın kabul edilemez koşullar yarattığını söyledi

Verstappen: "Yeni F1 pistleri, sırf sarhoş olma amaçlı yerler olmamalı"

Verstappen: "Yeni F1 pistleri, sırf sarhoş olma amaçlı yerler olmamalı"

Formula 1
Las Vegas GP

Verstappen: "Yeni F1 pistleri, sırf sarhoş olma amaçlı yerler olmamalı" Verstappen: "Yeni F1 pistleri, sırf sarhoş olma amaçlı yerler olmamalı"

Aston Martin F1 takımı, hisselerinin bir kısmını Arctos Partners'a sattı

Aston Martin F1 takımı, hisselerinin bir kısmını Arctos Partners'a sattı

Formula 1

Aston Martin F1 takımı, hisselerinin bir kısmını Arctos Partners'a sattı Aston Martin F1 takımı, hisselerinin bir kısmını Arctos Partners'a sattı

Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Formula 1

Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti" Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Villeneuve: "Hamilton yıllarca 'sürmesi kolay araçlar' kullandı"

Villeneuve: "Hamilton yıllarca 'sürmesi kolay araçlar' kullandı"

Formula 1
Las Vegas GP

Villeneuve: "Hamilton yıllarca 'sürmesi kolay araçlar' kullandı" Villeneuve: "Hamilton yıllarca 'sürmesi kolay araçlar' kullandı"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Formula 1
Las Vegas GP

Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı" Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Marko: "Verstappen, Vegas'ta ne kadar agresif ama adil yarışabildiğini gösterdi"

Marko: "Verstappen, Vegas'ta ne kadar agresif ama adil yarışabildiğini gösterdi"

Formula 1
Las Vegas GP

Marko: "Verstappen, Vegas'ta ne kadar agresif ama adil yarışabildiğini gösterdi" Marko: "Verstappen, Vegas'ta ne kadar agresif ama adil yarışabildiğini gösterdi"

Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi"

Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi"

Formula 1
Las Vegas GP

Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi" Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi"

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol