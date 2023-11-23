Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış
Lewis Hamilton, Christian Horner'ın eski telefon numarasına mesaj atarak kendisiyle görüşme talep ettiğini iddia etti.
Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Daily Mail'e konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Hamilton'ın bu yılın başlarında kendisiyle temasa geçtiğini iddia etmişti.
Horner'a göre Hamilton, Red Bull'da kendisi için boş bir koltuk olup olmadığını sorguladı.
Ancak Hamilton, Horner'ın iddiasını ikinci kez reddetti ve ilk mesajı atanın Horner'ın kendisi olduğunu belirtti.
Perşembe günü Abu Dabi'de konuşan Hamilton şunları söyledi: "Hayır, onlarla ben temasa geçmedim. Christian bana mesaj attı."
"Tüm ekibimi kontrol ettim, ekibimden kimse onlarla konuşmadı. Fakat onlar bize ulaşmaya çalıştılar."
Hamilton, Horner'ın eski telefon numarasına mesaj attığını fakat mesajı ancak aylar sonra gördüğünü söyledi.
İngiliz pilot, "Evde bulduğum ve üzerinde eski hattımın takılı olduğu telefonumu elime almıştım... Telefonu açtım ve tabii ki yüzlerce mesaj vardı. Christian'dan sezon sonunda bir araya gelip, sohbet etmemiz yönünde mesaj geldiğini gördüm..."
"Ona yeni telefonumdan cevap verdim. Mesajı gerçekten geç gördüm. Yılın başlarından kalma bir mesajdı. Yani aylar sonra cevap vermiş gibiydim." dedi.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Hamilton, Horner'ın neden buluşmaları gerektiği konusunda kesin bir şey söylemediğini ekledi ve adının "sansasyon yaratmak için" kullanıldığını belirtti.
Hamilton, "Burada birçok röportajda benim adımı anmayı seven birçok insan var çünkü bunun sansasyon yaratacağını biliyorlar."
"Biraz yalnız kalmışsanız ve daha fazla ilgi görmüyorsanız, ismimden bahsetmek gerçekten mükemmel bir çözümdür." dedi.
Hamilton, bu haber çıkınca hem kendi ekibi hem de Toto Wolff ile iletişime geçerek durumu açıkladığını belirtti.
Hamilton şöyle devam etti: "Özellikle bu haberler çıktığı zaman Toto'ya söyledim."
"Ayrıca ekibimin de bilmesini istedim çünkü insanlar böyle şeyler düşünüyor, ki bu hiç de olumlu bir şey değil."
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Hamilton, RB19'u "tüm zamanların en baskın aracı" olarak nitelendirdi ve her pilotun Red Bull'u kullanmak isteyeceğini belirtti.
Fakat Mercedes'i yeniden zirveye taşımanın kendisini daha fazla tatmin edeceğini ekledi.
Son olarak Hamilton, Max Verstappen'le takım arkadaşı olmaktan çekinmeyeceğini belirtti.
Şöyle dedi: "Max'e karşı aynı araçta yarışmaktan çok mutlu olurum. Bu harika olurdu. Fakat onun beni takım arkadaşı olarak istediğini sanmıyorum."
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