Horner: "Hamilton yeni motoruyla 0.1-0.2 saniye daha hızlı"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde sıralama turlarını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, tıpkı ilk iki seansta olduğu gibi üçüncü seansa da çok güçlü başladı.

İngiliz pilot, ilk denemesinde 1:08.107 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıkmayı başardı. Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk denemesinde Lewis Hamilton'ın turundan 0.265 saniye yavaş kalırken, Valtteri Bottas 0.362 saniye geride kaldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bence bugün, Lewis'ın çok, çok güçlü olduğunu gördük."

"Yeni motoru ona kesinlikle güç veriyor. Bence bu yüzden ikincilik, alabileceğimizin en iyisiydi. Söylediğim gibi, sıralamada ilk çizgide olmak bizim için iyi." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın motoruyla ilgili dayanıklılık endişeleri nedeniyle Brezilya Grand Prix'sinde motor değişikliği yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Horner, Mercedes'in yeni motorunun açtığı fark hakkında, "Farkı tahmin etmek bizim için zor ama Valtteri'ye kıyasla göreceli hızına bakarsanız, birkaç saniyelik fark var. Belli ki bu yüzden burada yeni motora geçmeyi tercih ettiler." dedi.

Hamilton sıralama turunu, rakibi Verstappen'in 0.438 saniye önünde tamamladı.

Red Bull patronu, "Sanırım bu farkın neden olduğunu biliyoruz."

"Bence iyi bir aracımız var, hava hafta sonu daha da ısınacak, lastikler burada bir etken olacak. Bugün oldukça soğuktu ama yarınki yarışı göreceğiz."

Horner, sprint yarışında bir olay olması ihtimali hakkında, "O bir yarış pilotu."

"Eğer start anında liderliği alma şansı varsa, bunu deneyecek, bu Max. Pazar günü pole pozisyonundan başlaması için bence sadece ikinci sırada bitirmesi gerekiyor. Göreceğiz. Çok fazla şey olabilir ama sadece startı değerlendirmeliyiz ve sonra nerede olduğumuza bakacağız." dedi.

Horner, Pazar günkü yarışta lastiklerden endişesi olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum."

"Bence yarış farklı koşullar altında olacak. Ön aks hakkında konuştuk. Büyük olasılıkla yarınki yarışta ve özellikle Pazar günkü sıcak hava koşullarında konu, arka aks olacak. Yani bence oldukça düzgün bir araca sahibiz. Göreceğiz." dedi.