Horner: "Hamilton, yarın yarışı kazanabilecek tempoya sahip"

Cuma günü sprint yarışı için yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başaran Lewis Hamilton, DRS'si ile ilgili bir teknik kural ihlali nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildi ve sprint yarışa son sıradan başladı. Ancak Hamilton, inanılmaz performansıyla beraber yarışı beşinci sırada tamamladı.

Mercedes'in temposunun kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusunu yanıtlayan Horner, "Çok da fazla şaşırmadık çünkü dün neler olduğunu gördük. Net bir şekilde görebilirsiniz, özellikle Lewis'in düzlük hızı inanılmaz bir seviyede."

"Ancak bizim açımızdan baktığımızda, startta kaybettik, onlar yumuşak lastik ile bir kumar oynadılar. Biz ise orta hamur ile başladık ve vites senkronizasyonu ile ilgili bir sorun yaşadık. Buna rağmen ilk çizgiden başlayacağız ve iki puan kazandık."

"Yarın tamamen farklı bir yarış olacak, daha sıcak havada yarışacağız." dedi.

Mercedes'in temposunun kendilerini ne kadar endişelendirdiği sorusuna ise Horner, "Bunu son birkaç yarıştır görüyoruz. Türkiye'den itibaren görmeye başladık. Meksika'da düzlük hızlarını gördük, sanırım düzlüğün sonunda bizden 14 kilometre kadar daha hızlılardı, bu nedenle şaşırtıcı değil."

"Bunu dün de gördük, gerçekten inanılmaz bir hız, özellikle de araçta bulunan arka kanadın boyutu göz önüne alındığında! Bunu biz de denemeliyiz ve yarın kendi performansımıza odaklanmalıyız." yanıtını verdi.

Horner'ın yarınki yarış hakkındaki düşünceleri ise şu şekildeydi: "Bakın, Lewis bugünkü temposuyla, yarınki yarışı kazanabilecek bir tempoya sahip. Öyle bir tempo ile ona karşı savunma yapmak çok zor olacak."

"Bu nedenle başımızı önümüze eğmeliyiz, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve buradan ilerlemeliyiz. Biz sadece kendi yapabildiğimiz şeyi kontrol edebiliriz. Bunun için de çabalayacağız. İlk çizgiden başlıyoruz ve bugün iki puan kazandık, bu da oldukça önemli."

Lewis Hamilton, Mercedes, arrives in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images