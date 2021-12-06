Horner: "Hamilton, Verstappen'i dışarı ittiği için neden cezalandırılmadı?"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın, Max Verstappen'i son virajda sıkıştırıyormuş gibi görünmesiyle hakemlerin soruşturmadığı bir olayın altını çizdi.

Verstappen'e zaman cezası verilen 27. virajdaki çekişmeli çatışmadan kısa bir süre sonra Hamilton, şampiyonadaki rakibini aynı virajda geçti ve frenleme bölgesine yaklaşırken onu dışarı çıkmaya zorladı.

Yarıştan sonra konuşan Horner, "Son virajda Max'i aynı şekilde ittiği olayda Lewis'e bakmanızı rica ediyorum."

"Kartingden gelen veya herhangi bir kategoride yarışan herhangi bir sürücü, bunun sert bir yarış olduğunu bilir."

"Lewis aldığını geri veriyor ve bazen yaptıklarında çok fazla kurnaz davranıyor. Max'i dışarı ittiği son viraja bakın."

"Direksiyonu açtığı başka bir viraj daha vardı ve o da ilk virajın girişi."

"Bu çocuklar çok ince dilimler için savaşıyorlar, sınırları zorluyorlar. Eğer açılmalarını istemiyorsanız, oraya çakıl koyun." dedi.

Sürücülerin yarış pistinde olduğu kadar hakem odasında da vakit geçirmesiyle ilgili Horner, Red Bull'un şampiyonluğu "adil ve temiz" bir şekilde kazanmak istediğini vurguladı.

Horner, Red Bull'un potansiyel olarak şampiyonluğu nasıl kazanacaklarının önemli olup olmadığı sorusuna "Evet, tabii ki önemsiyoruz."

"Biz şampiyonluğu pistte almak istiyoruz, hakemler odasında değil, çakıllarda değil. Onu kendimiz kazanmak istiyoruz."

"Yıl boyunca zorlu bir mücadele oldu. İki sürücü arasında harika bir yarış oldu ve umarım Abu Dhabi'de adil ve temiz bir yarış olur." dedi.