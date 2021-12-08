Horner: "Hamilton, tekerlek tekerleğe savaşlarda kurnazca davranabiliyor"

Geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta Hamilton ve Max Verstappen arasında bir dizi olay yaşanırken, bunlardan bazıları hakemler tarafından incelemeye alındı.

Verstappen, genel olarak daha agresif tekerlek tekerleğe savaşlarda, sınırları zorlamaya istekli olan taraf gibi görünüyor. Diğer tarafta Hamilton, niyetinin yarışan sürücüler arasında "en temizi" olmak olduğunu açıkça dile getirdi.

Fakat Horner, durumun bu kadar basın olmadığı görüşünde. Horner'a göre Hamilton'ın Cidde'deki mücadelede, son virajı genişten dönmesinin, kendisinin de sınırları zorlamaya istekli olabileceğini gösterdiğine inanıyor.

Verstappen'in, yaklaşımı gereği tekerlek tekerleğe savaşlarda, temas riskini göze almaya hazır olan tek taraf olarak algılanmasıyla alakalı Horner, şöyle dedi: “Sizden Lewis'in son viraj nasıl girdiğine bir bakmanızı istiyorum. O da Max'i aynı şekilde itti."

“Karting yapan veya herhangi bir kategoride yarışan herhangi bir sürücü, bunun sert bir savaş olduğunu bilir. Bu çocuklar kariyerleri boyunca böyle yarıştılar."

"Lewis bazen bunu yaparken çok kurnaz davranıyor. Max'i geride bıraktığı son viraja bir bakın: Direksiyonu bu şekilde açtığı başka bir viraj daha vardı ve o da bana göre ilk virajdı."

“Bunlar, çok küçük avantajlar için savaşan ve sınırları zorlayan iki çocuk. Eğer genişten dönmelerini istemiyorsanız, oraya bir çakıl havuzu koymanız gerekiyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton ve Verstappen arasında Cidde'de yaşanan mücadelede sınır zaman zaman aşıldı ve ikili temas yaşarken, Verstappen'e iki ayrı ceza verildi.

Şu anda gerilim hat safhaya ulaşmış durumda çünkü Abu Dhabi'deki yarışı önde tamamlayan isim şampiyon olacak ve bu da gerilimi daha da artırıyor.

Horner bu durumla pek ilgilenmiyor ve odaklarının sadece önde bitirmek olacağını söylüyor.

"Kazanan her şeyi alacak öyle değil mi? Orayı kim önde bitirirse dünya şampiyonu olacak, bekleyelim görelim. Bir şansımız var."

"Bu yıl Lewis'i bir kez daha yenmeye çalışmalıyız. Performans şu anda onlardan yana, üç yarış kazanarak atılım yaptılar. Abu Dhabi'de de çok ama çok rekabetçi olacaklar."

"Onların burada bize karşı büyük bir avantaja sahip olmalarını bekliyorduk ve sert şekilde mücadele ettik. Yarışta elimizden geldiğince zorladık ve bence Max tüm hafta sonu olağanüstüydü."