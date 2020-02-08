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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Hamilton, Red Bull'a uymuyor"

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Horner: "Hamilton, Red Bull'a uymuyor"
8 Şub 2020 16:13

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Avusturyalı ekip adına yarışamayacağını çünkü İngiliz sürücünün kendilerine uymadığını söyledi.

Hamilton, 2014'ten bu yana Mercedes'le beş dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve şu anda gridin en iyi pilotu olarak kabul görüyor.

İngiliz pilotun Mercedes'le olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve ismi, geçen yılın sonundan bu yana Ferrari koltuğu ile anılıyor.

Diğer tarafta galibiyet için çekişen bir diğer takım olan Red Bull ise genç yeteneği Max Verstappen'le olan anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzattı. 

Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un Hamilton'a ilgi göstermediğin söylerken, kendisinin Mercedes'te kalacağına inandığını dile getirdi.

Reuters'a konuşan Horner, “Öndeki takımlardan ikisinin bir koltuğu zaten dolu, bu nedenle Lewis'in anlaşmayı kabul etmesi halinde Mercedes'te kalacağını düşünmek mantıklı. Mercedes onu elinde tutmaya çalışacak, ama bu daha çok finansal bir konu. Otomotiv endüstrisi zor finansal şartlar nedeniyle baskı altında ve endüstride işten çıkarmalar meydana geldiği zaman, rekor ücretli anlaşmalar yapılması zor."

"Öte yandan Lewis, kendi değerinin farkında. O, olağanüstü bir yarışçı ve çok para ediyor. Sanırım Mercedes de bunu kabul ediyor. Sürücü ile takım arasında olağan ticari müzakereler olacağına inanıyorum."

"Bernie Ecclestone her zaman sürücülerin kariyerlerini Ferrari'de sonlandırmak istediğini söylemişti, ancak Lewis söz konusu olduğunda bu durum farklı olabilir. Lewis'in her konuda standart olmayan bir yaklaşımı var. Dışarıdan bakıldığında, şu anki ekibinde çok rahat görünüyor. Onun, sırf farklı renkte bir tulumda yarışmak için takım değiştirmek isteyeceğini düşünmüyorum."

"Lewis kesinlikle bizim programımıza uymaz. Bizim takımımızda zaten Max Verstappen var. Her zaman genç ve yetenekli sürücülere yatırım yapıyoruz. Onları geliştirmeye ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Lewis bu konsepte uymuyor." dedi.

Horner, Sebastian Vettel'in takıma dönüş ihtimali içinse, "İki lider sürücünün aynı takımda birbirleriyle anlaştığını hayal etmek benim için zor. Ferrari'ye bakın, bu konuda zaten problem yaşıyorlar. Sizce takımın iki lider sürücüsü varsa Red Bull için durum neden farklı olsun ki? Lewis, Ferrari'de veya Red Bull'da olsaydı da aynı şey olurdu. Takım içerisindeki durum, özellikle yüksek rekabet şartlarında zor olacak." yanıtını verdi.

Son olarak 2020 şampiyonluk savaşı sorulduğunda, Horner, “Max'in Lewis’in ana rakibi olması oldukça muhtemel. Bir sürücü, diğerinin yerini alacak, ki bu kaçınılmaz."

"Max geleceğin pilotu, 22 yaşında ve baskın olmaya hazır. Lewis kaç yaşında? 35 mi? Herhangi bir sporda, yeni bir neslin gelmesi kaçınılmazdır. Formula 1'in yeni nesli Max Verstappen ve Charles Leclerc. Bence bu sezon heyecan verici bir mücadele izleyeceğiz." dedi.

                                                                     Çeviri: İnci Beğen 

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