Horner: "Hamilton, Red Bull'a uymuyor"

Reuters'a konuşan Horner, “Öndeki takımlardan ikisinin bir koltuğu zaten dolu, bu nedenle Lewis'in anlaşmayı kabul etmesi halinde Mercedes'te kalacağını düşünmek mantıklı. Mercedes onu elinde tutmaya çalışacak, ama bu daha çok finansal bir konu. Otomotiv endüstrisi zor finansal şartlar nedeniyle baskı altında ve endüstride işten çıkarmalar meydana geldiği zaman, rekor ücretli anlaşmalar yapılması zor."

"Öte yandan Lewis, kendi değerinin farkında. O, olağanüstü bir yarışçı ve çok para ediyor. Sanırım Mercedes de bunu kabul ediyor. Sürücü ile takım arasında olağan ticari müzakereler olacağına inanıyorum."

"Bernie Ecclestone her zaman sürücülerin kariyerlerini Ferrari'de sonlandırmak istediğini söylemişti, ancak Lewis söz konusu olduğunda bu durum farklı olabilir. Lewis'in her konuda standart olmayan bir yaklaşımı var. Dışarıdan bakıldığında, şu anki ekibinde çok rahat görünüyor. Onun, sırf farklı renkte bir tulumda yarışmak için takım değiştirmek isteyeceğini düşünmüyorum."

"Lewis kesinlikle bizim programımıza uymaz. Bizim takımımızda zaten Max Verstappen var. Her zaman genç ve yetenekli sürücülere yatırım yapıyoruz. Onları geliştirmeye ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Lewis bu konsepte uymuyor." dedi.

Horner, Sebastian Vettel'in takıma dönüş ihtimali içinse, "İki lider sürücünün aynı takımda birbirleriyle anlaştığını hayal etmek benim için zor. Ferrari'ye bakın, bu konuda zaten problem yaşıyorlar. Sizce takımın iki lider sürücüsü varsa Red Bull için durum neden farklı olsun ki? Lewis, Ferrari'de veya Red Bull'da olsaydı da aynı şey olurdu. Takım içerisindeki durum, özellikle yüksek rekabet şartlarında zor olacak." yanıtını verdi.

Son olarak 2020 şampiyonluk savaşı sorulduğunda, Horner, “Max'in Lewis’in ana rakibi olması oldukça muhtemel. Bir sürücü, diğerinin yerini alacak, ki bu kaçınılmaz."

"Max geleceğin pilotu, 22 yaşında ve baskın olmaya hazır. Lewis kaç yaşında? 35 mi? Herhangi bir sporda, yeni bir neslin gelmesi kaçınılmazdır. Formula 1'in yeni nesli Max Verstappen ve Charles Leclerc. Bence bu sezon heyecan verici bir mücadele izleyeceğiz." dedi.

Çeviri: İnci Beğen