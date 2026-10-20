Formula 1
Horner: "Hamilton, Red Bull'a gelmek için bizimle 'gizli' bir görüşme gerçekleştirmişti"
Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Mercedes'e katılmadan önce Red Bull'a transfer olmak istediğini öne sürdü.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Eki 2026 14:45
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, 2012 sezonunun sonunda McLaren'dan ayrılarak Mercedes ile çok yıllı bir sözleşme imzalamıştı. O dönemde Formula 1 padoğunda birçok kişi bu kararı sorgulasa da İngiliz sürücü, Mercedes ile altı dünya şampiyonluğu daha kazanarak kariyerine devam etti. 2025'te ise Ferrari'ye transfer oldu.
Christian Horner'ın anlatımına göre Hamilton, Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olmak amacıyla ilk olarak Milton Keynes merkezli Red Bull'un kapısını çaldı. İkili arasındaki görüşmelerden biri, takımın efsanevi tasarımcısı Adrian Newey'nin Ascot yakınlarındaki evinde gerçekleşti.
Horner, Drive adlı kitabında o dönemi şöyle anlattı: "Lewis Hamilton, McLaren'da giderek motivasyonunu kaybediyor gibiydi. Dışarıdan bakıldığında Jenson Button ile ilişkisi gergin görünüyordu. 2012 boyunca yaşadığı bir dizi mekanik arızanın ardından da morali bozulmuştu."
"Yarışlarda zaman zaman karşılaşıyorduk ve Red Bull'un yalnızca bir enerji içeceği şirketi olduğu yönündeki yorumuna rağmen aramız iyiydi. Bir gün telefonumdaki cevapsız aramaları ve mesajları kontrol ederken ekranımda babasının numarasını gördüm. Lewis'in Red Bull hakkındaki fikrini değiştirip değiştirmediğini merak ettim."
"Ardından Adrian'ın Ascot yakınlarındaki evinde Lewis'in de katıldığı gizli bir görüşme ayarlandığında içgüdülerimin doğru olduğunu anladım. McLaren'dan ayrılmak istiyordu ve tercih ettiği takım bizdik."
"'Oturduğumuzda, "Size katılmam için ne gerekiyor?" diye sordu. Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton'dan oluşan bir sürücü kadrosu son derece cazip bir ihtimaldi."
"Ancak Helmut haberi duyduğunda bundan mutlu olmamıştı. Lewis'in gelişi, onun gözdesi Sebastian'ı etkileyebilirdi ve bu ihtimalin kendisini açıkça endişelendirdiği belliydi.
"Yine de merak ettiğim için nabız yokladım. Tartışmasız pazarlama avantajına rağmen bu fikri ciddi biçimde ilerletmedim. Ancak Lewis transferi mutlaka birilerinin ilgisini çekecekti. Kimin ilgileneceğine dair de iyi bir fikrim vardı."
"Lewis, 2007'de McLaren ile geçirdiği ilk sezonunda dört yarış kazanmıştı. Beş yıl sonra olağanüstü hızıyla tanınan elit bir sürücüye, hatta yarış tarihinin en hızlı isimlerinden birine dönüşmüştü. 2008 dünya şampiyonuydu; 17 Grand Prix zaferi ve 19 pole pozisyonu vardı."
"Yağmurda harikaydı, korkusuzdu ve aracından alabileceği en yüksek performansı çıkarabiliyordu. Aynı zamanda ticari açıdan kusursuz bir isimdi. Sayısız reklam panosunda ve televizyon reklamında yer alıyordu. Genel olarak Sebastian'a meydan okumak için neredeyse mükemmel bir rakipti."
"Red Bull'daki sürücü kalitesini sürekli yükseltmek isteyen Adrian, bu ihtimale özellikle sıcak bakıyordu. Onu suçlayamazdım. Ama elbette önümüzdeki engel paraydı. Lewis'i Red Bull'a getirecek herhangi bir anlaşma, akıl almaz miktarda para gerektirecekti."
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- Motorsport.com Ekibi
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