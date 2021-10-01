Horner: "Hamilton psikolojik savaşı seviyor"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu yıl kıyasıya bir şampiyonluk savaşına girişmiş durumdalar. Hamilton ve Verstappen'in her ikisi de geride kalan 15 yarışın 11'inde podyuma çıktı. Verstappen bu süreçte yedi galibiyet alırken, Hamilton beş kez zafere ulaştı.

Sıradaki yarış Türkiye'de olacak ve bu iki isim arasındaki puan farkı sadece iki.

İkili arasında son denemde bazı gerginlikler yaşandı ve son olarak Hamilton, Verstappen'in ilk şampiyonluğu için savaşması nedeniyle baskı altında olabileceğini söyledi. Verstappen ise bunu reddetti.

Red Bull Racing patronu Christian Horner'a göre Mercedes sürücüsü, şampiyonadaki liderliğini korumak için psikolojik baskı da dahil olmak üzere her türlü yola başvuruyor.

Horner, “Lewis psikolojik savaşı seviyor. Max'e baskı yapmak için her yolu deniyor ve sürekli kendini favori olarak görmediğini söylüyor."

"Fakat Max tüm bunları umursamıyor. O, gridin en sakin sürücüsü ve her yarışta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." dedi.

Horner, Red Bull'un da çok motive olduğunu dile getirdi.

Horner, "Tüm ekibimiz gerçekten çok motive. Bu mücadeleyi seviyoruz ve içerisinde bulunduğumuz mücadeleden memnunuz."

"Hepimiz şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar çabalıyoruz."

"Max de aynı şekilde başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Savaşmaya hazır ve olağanüstü bir performans sergiliyor." dedi.