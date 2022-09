Horner: "Hamilton, Max'i bir kez bile takdir etmedi"

Haberi dinle

Geçtiğimiz sezon F1 tarihinin en sıkı kapışmalarından birine sahne olmuş, neredeyse her yarışta tekerlek tekerleğe mücadele eden ve birkaç kez temas da yaşayan Max Verstappen-Lewis Hamilton ikilisi arasından zafere ulaşan isim tartışmalı bir Abu Dhabi yarışının ardından Verstappen olmuştu.

Gergin geçen mücadelenin ardından bu sezon Verstappen ve Charles Leclerc arasında çok daha karşılıklı saygıya dayalı ve temiz bir mücadele izlediğimizi söyleyebiliriz.

Bu durumu yorumlayan Christian Horner, ikilinin birbirlerine karşı ne kadar uzun süredir yarıştıkları göz önüne alındığında, farklı dinamiklerle karşılaşmalarının doğal olduğunu düşünüyor.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Horner, "Charles ile [Verstappen] arasında farklı bir saygı var. Çocukluklarından beri birbirleriyle yarıştılar ve her zaman birbirlerine karşılıklı saygı beslediler."

"Lewis'in Max'in yeteneğini takdir ettiğini hiç duymadım. Ayrıca birbirlerini sürekli iğnelediklerini de hissedebiliyordunuz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B , Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Şampiyonluk mücadeleleri esnasında çeşitli yarışlarda temaslar yaşayan ikilinin hiç şüphesiz ki en ikonik teması Britanya'daki kazaydı.

Copse'a girilirken iç çizgide bir boşluk bulduğunu düşünen Hamilton, çoktan dönmeye başlayan Verstappen'e çarpmış ve rakibinin yüksek hızda bir kaza yapmasına sebep olmuştu. Bu olayın ardından ikilinin birbirine yaklaşımı da değişmişti.

Horner, iki pilotun geçen sezon birbirlerinin kafalarının içinde olup olmadıkları sorulduğunda, "Bence daha çok [Max] Lewis'in kafasının içindeydi."

"Çünkü o kaybedecek çok şeyi olan yedi kez Dünya Şampiyonuydu, Max ise risk alan, her şeyini ortaya koyan ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan genç bir çocuktu."

"Geçen yıl yaptığı bazı sollamalar çok etkileyiciydi ve bunun Lewis'i rahatsız etmeye başladığı hissedilebiliyordu."

"Lewis Silverstone'da pole pozisyonunu elde ettikten sonra sprint yarışını Max'e kaybedince sinirleri bir hayli gerildi.

"Eğer Max ilk turu tamamlayabilseydi kimsenin o yarışta bir daha kendisini yakalayamayacağını düşünüyorum, yani bir çaresizlik havası da vardı."

"Yüksek riskli bir durumdu ve hepimiz yoğun duygular içindeydik. Ancak günün sonunda bu olay Lewis'i Max'ten daha fazla etkiledi çünkü dediğim gibi, kaybedecek çok şeyi vardı. Max'in ise kazanacak çok şeyi vardı." dedi.