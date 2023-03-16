Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"

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Eski F1 pilotu Karun Chandhok, Red Bull'un özellikle de İngiliz hayranları arasındaki popülaritesinin son yıllarda 'çeşitli nedenlerle' azaldığını düşünüyor.

Chandhok, bunun nedenlerinden birinin Mercedes ve McLaren'in aksine İngiliz bir pilota sahip olmamaları olduğunu düşünüyor. Ancak ona göre Abu Dabi 2021'in de 'kalıcı bir etkisi' olabilir.

Chandhok'a göre Red Bull, "Bravo Lewis, harika bir mücadeleydi, senin için iyi sonlanmadığı için üzgünüm" gibi sözler sarf etseydi durumu değiştirebilirdi ve onlara yönelik negatif yorumlar azaltılabilirdi.

2021 Dünya Şampiyonluğu'na giden yolda bütçe sınırını aşarak 2.2 milyon dolar fazla harcama yaptıklarının ortaya çıkması da takıma bu konuda yardımcı olmadı.

Her ne kadar bunun büyük bir kısmı vergi kredisi, ücretli zorunlu izin ve yemek masraflarından kaynaklansa da, padoğun geri kalanı yine de fazla harcama yapıldığını ve bu paranın araca harcandığını düşünüyordu.

Horner o dönemde böyle bir şey olmadığında ısrar etmişti, aynı şekilde bugün de Red Bull'un hile yapmadığı yönündeki yorumlarında ısrarlı.

Telegraph'a verdiği demeçte Horner, "Ortalama bir Lewis hayranı, beni kötü bir insan olarak görüyor."

"Ama takımımı savunduğum için özür dilemiyorum. Onlara karşı korumacıyım ve duygularımı her zaman belli ederim."

Fans of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in a grandstand Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Hile yapmadığımızı da biliyorum. Bu konuda %100 rahatım."

"Ayrıca insanların Red Bull Racing'in bu ülke için de inanılmaz bir başarı hikayesi olduğunu unuttuğunu düşünüyorum."

"Elbette Avusturyalı bir takımız ve bununla gurur duyuyoruz. Ancak aynı zamanda Britanya merkezliyiz ve ben de Britanyalıyım. İş gücümüzün %85'i Britanyalı." dedi.

Horner, Red Bull'un geçen sezon 17 galibiyetle Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğu'na ulaştıktan sonra elde ettikleri bu başarının kendilerini 'sevimsiz' kıldığına inanıyor.

Horner, "F1'de popüler olmamanın en kolay yolu istikrarlı bir şekilde kazanmaktır."

"Nihayetinde ben olduğum kişiden ve sahip olduğum aileden memnunum. Eğer tüm eleştirileri dinlerseniz, kendinize güvenmezsiniz. Aslında Geri'nin bana tavsiye verdiği şeylerden biri de buydu. Sadece 'Yapma' dedi."

Eşi Geri bu konuda, "Muhtemelen bu konuda bir şey söylemek bana düşmez."

"Ama kocam hakkında bildiğim tek şey iyi, dürüst bir insan olduğu ve takımını ve sporu çok önemsediği. O çok açık sözlü bir adam ve sonuna kadar yarışçı ruhlu biri." dedi.