Slater: "Horner, Hamilton hakkındaki iddiasının arkasında"

Çarşamba gecesi Horner’ın Daily Mail’e verdiği demeçte, Hamilton’ın Mercedes ile 2025’e kadar sözleşme uzatmadan önce Red Bull ile Max Verstappen’in takım arkadaşı olmak için temasa geçtiğini söylemesi ardından Formula 1 dünyası sarsıldı.

Horner, “Lewis’in takıma katılımı konusunda yıllar içerisinde birkaç görüşme yaptık. Birkaç kez bize ulaştılar. En son yılın başlarında, ilgilenip ilgilenmediğimizi bize sordular.” dedi.

Horner, Red Bull’un Verstappen ve Sergio Perez’den oluşan mevcut kadrosundan “%100 memnun” olduğunu belirtirken, Hamilton ve Verstappen ikilisinin takım içerisinde “doğru bir dinamik oluşturmayacağı” konusundaki ısrarını yineledi.

Ayrıca, Mercedes’in zemin etkisi çağının sonucu olarak aralık 2021’den bu yana yarış kazanamayan Hamilton’ın Ferrari başkanı John Elkann ile Maranello merkezli takıma geçiş hakkında da görüştüğünü iddia etti.

Sky Sport’a konuşan Slater, her iki takımla da temasa geçtikten sonra durumla ilgili bir güncelleme yayınladı. Red Bull Horner’ın sözlerini desteklerken Mercedes iddialara şüphe düşürmeye çalıştı.

Slater, “Doğruluğunu kontrol etsem iyi olur diye düşündüm ve Red Bull ile temasa geçtim ve şöyle dediler: Evet, Horner iddialarının arkasında duruyor. Bilinen bir Hamilton temsilcisi onunla temasa geçti.”

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the paddock

“Bu temasın ne kadar ciddi olduğunu belirtmediler ama bu temas gerçekleşti.”

“İşin en ilginç yanı da bu, çünkü Lewis sonuçta Mercedes’le birkaç yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme görüşmeleri sırasında başka bir yere bakmayacağını söylemişti.”

“Mercedes ile de temasa geçtim. Bana rahat olduklarını, bu konuda stresli olmadıklarını söylediler.”

“Gördükleri kadarıyla, bunun oldukça mantıksız olduğunu düşünüyorlar. Ancak onlara göre Hamilton’ın bir temsilcisinin gidip gelecekte ne gibi fırsatlar olacağını görmesi gerekli bir durum tespiti gibi duruyor.”

“Ancak bu çok ciddiye almıyorlar. Böyle bir şey olmuş olsa bile, ki olduğuna ikna olmuş değiller, bu hiçbir şekilde takım ile Lewis arasında bir sorun yaratmıyor.”

“Elbette, bu temastan Lewis’in haberi bile olmayabilir. Takımla bağlantılı biri içeriden bana şöyle söyledi: Peki, Horner’ın birkaç manşet atmak için Lewis’in adını kullanmaya ihtiyacı var mı?” dedi.