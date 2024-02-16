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Horner: "Hamilton, Ferrari'de bir şeyler görmüş olmalı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Ferrari'de "bir şeyler gördüğünü" ve bundan ötürü İtalyan ekibe geçtiğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Kış aylarının ana konusu hiç şüphesiz Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçme kararı almasıydı. İngiliz pilot, 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılacak ve Ferrari için yarışmaya başlayacak.

Bu karar pek çok kişiyi şaşırtmış durumda ve bazılarına göre kararın arkasında Ferrari'nin geleceğe yönelik sunduğu plan var.

Bu konu hakkında konuşan Horner, "Bence Lewis'in Ferrari'ye geçmesi herkesi şaşırttı, muhtemelen mevcut takımını da şaşırttı fakat belli ki orada kendisine olduğu yerde kalmaktan daha iyi olacağına inandığı bir şey gördü."

"Bence Lewis-Ferrari birlikteliği Formula 1 için gerçekten heyecan verici."

"Mevcut takımıyla bir sezon daha yarışacak fakat geçmişte cesur kararlar almaktan çekinmediğini gösterdi."

"McLaren'dan Mercedes'e geçtiği zaman, hedefleri için doğru bir karar vermiş gibi görünmüyordu fakat bunun doğru karar olduğunu zamanla gösterdi."

"Eminim ki bu konuda da uzun uzun düşünmüştür."

"Lewis-Ferrari birlikteliği Formula 1 için oldukça heyecan verici." dedi.

Christian Horner y Toto Wolff

Christian Horner y Toto Wolff

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