Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"

Mercedes geçtiğimiz hafta 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’la 2021 için tek yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı ve böylece İngiliz pilotun geleceği hakkındaki spekülasyonların tekrardan başlamasına sebep oldu.

Hamilton, sene sonunda F1’den ayrılma kararı alırsa; Mercedes’in boşalan koltuğa getirmek isteyeceği ilk ismin Verstappen olacağı düşünülüyor.

Verstappen’in Red Bull’la sözleşmesi 2023 sezonunun sonunda bitiyor fakat geçmişte de performans sebebiyle belirli maddelere dayanarak sözleşmesini erkenden fesheden pilotlar olmuştu.

Buna örnek olarak 2014’te Sebastian Vettel’in 2015 sezonu itibariyle Ferrari’ye geçmek için sözleşmesindeki bir madde aracılığıyla Red Bull’la anlaşmasını feshetmesi verilebilir.

Red Bull daha önceden de Verstappen’in sözleşmesinde böyle bir maddenin yer alabileceğine dair ipuçları vermişti, fakat Pazartesi günü belirli medya kanallarıyla yapılan basın toplantısında takım patronu Christian Horner bu bilgiyi doğrulamış oldu.

Horner, “Her sürücünün performans konusunda bir can yeleği bulunuyor ve gerçek şu ki, bu her zaman var olan bir şeydi.”

“Max’ın sözleşmesinde de performansa dayalı bir madde yer alıyor. Bunun tam olarak ne olduğunu açıklamayacağım. Herhangi bir şekilde güç ünitesiyle de ilgili değil, belirli bir süre içerisinde kağıt üstünde rakamlar bazında, belirli bir başarı elde edilmesine bağlı.”

“Diğer her şeyde olduğu gibi, burada da bir sürücüyü zorla olmadığı bir yerde tutmuyorsunuz. Bu konuda sözleşmelerden çok ilişkilerle alakalı bir şey. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla, sözleşmenizi sadece ortada bir sorun olduğunda ortaya çıkarırsınız.”

“Max’le ilişkimiz çok güçlü. Projeye ve yaptıklarımıza inanıyor. Özellikle yakın zamandaki güç ünitesi hamlesiyle birlikte, Red Bull’un yaptığı yatırımları da görüyor. Takımdakilere de güveniyor, takım içinde yapılan çalışmalara da...”

“Herhangi bir sözleşme maddesine dayanan bir görüşme yapacağımızı düşünmüyorum. Günün sonunda bizim rekabetçi bir araç verebilmemize dayanacağını düşünüyorum. O da, biz de bunu istiyoruz. Onun da, bizim de buna ihtiyacımız var.”

“Yani bu açıdan, aynı durumdayız.” dedi.

Hamilton ayrıldığı takdirde Mercedes’in Verstappen’e bir teklifte bulunmasından endişelenip endişelenmediği sorulduğunda ise Horner, genç pilotun Alman markanın tercih listesinin başında olmasının beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Horner, “Lewis sporu bırakma kararı alırsa, Max’in doğal olarak listenin başındaki sürücü olacağından eminim.”

“Fakat ellerinde George Russell da var. Elbette onlar için yarışmak isteyecek başka sürücüler de var. Ve söylediklerimi tekrarlayacak olursam, tamamen ilişkilere ve bizim rekabetçi bir araç çıkartabilmemize bağlı.”

“2022 için herhangi bir garanti yok, tamamen yeni bir sayfa. Eğer grid sıralamalarında büyük bir değişiklik olacaksa bu, sadece büyük bir regülasyon değişikliği yapıldığı takdirde olacaktır.” dedi.

Verstappen 2020’nin başında Red Bull’la yeni bir çok yıllık sözleşme imzaladı ve böylece takımla 4 sezon daha yarışacağını açıklamış oldu.

2016’da Red Bull’la ilk sezonunda F1 tarihinin en genç yarış galibi unvanını kazanan Verstappen, o tarihten beri hanesine 9 galibiyet daha yazdırdı ve son 2 sezonu, sürücüler şampiyonası 3.sü olarak tamamladı.

Mercedes ise henüz 2021 sonrasındaki sürücü dizilimine dair bir açıklama yapmadı. Hem Hamilton hem de takım arkadaşı Bottas’ın sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor ve Mercedes’in genç sürücü programı mezunlarından George Russell’ın da sezon sonunda Williams’la anlaşması tamamlanıyor.

Alakalı video