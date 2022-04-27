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Horner: "Hamilton aracı nasıl kullanacağını unutmadı"

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, eleştiriler karşısında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a destek çıktı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Horner: "Hamilton aracı nasıl kullanacağını unutmadı"
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Mercedes, 2014'ten bu yana F1'in baskın takımı olmasına rağmen, 2022 yılında işler tersine dönmüş gibi görünüyor.

Ferrari ve Red Bull'un aksine şimdiye kadar 2022 aracından en iyi şekilde faydalanmakta zorlanan Mercedes, ilk dört yarışta sadece iki podyum alabildi ve yıllar sonra en kötü sezon başlangıcını yaşadı.

George Russell zorluklara rağmen ilk dört yarışın tamamında ilk beşe girerken, Lewis Hamilton bunu sadece iki kez yapabildi.

Son yarış Imola'da tüm yarışı Pierre Gasly'nin ardında geçiren Hamilton, kariyerinin en kötü yarışlarından birisini çıkardı ve Max Verstappen'den tur yedi..

Red Bull takım patronu Christian Horner, İngiliz pilota yönelik eleştiriler başlasa da bunun temelde araçla ilgili olduğu görüşünde.

Horner, sözlerine "Lewis berbat bir hafta sonu geçirdi fakat o, hâlâ sekiz kez dünya şampiyonu." diyerek başlarken, İngiliz pilotun yedi kez şampiyon olduğunun hatırlatılması üzerine, "Evet, yedi kez! Nico Rosberg'in şampiyonluğunu unuttum."

"Her neyse, son dört yarışta aracı nasıl süreceğini unutmadı. Bu yüzden Mercedes bir noktada araçla ilgili sorunlarını çözecek ve Hamilton mücadeleye dahil olacak."

"Diğer tarafta Max ve Charles harika bir iş çıkarıyorlar." dedi.

Horner, Verstappen'in Imola'da Hamilton'a tur bindirmesini önemsemiyor.

"Lewis en iyi hafta sonunu geçirmedi. Fakat biz sadece kendi yarışımıza odaklandım ve maksimum puanı toplamaya çalıştık."

"O anda Max, Lewis'e tur bindirdiğinde odak noktamız yağmur yağıp yağmayacağıydı ve gözümüz gökyüzündeydi. Dikkatimizi buna vermiştik."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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