Horner: "Hamilton, Albon'dan özür dilemeli"

Yarışın başında Max Verstappen'in yaşadığı sorunla hayal kırıklığı yaşayan Red Bull, yarışın son bölümünde güvenlik aracı periyodunda pite aldıkları Alexander Albon ile büyük bir avantaj kazandı. Mercedes pilotları sert lastiklerle pite gelmezken, Albon pite geldi ve yumuşak lastiklerle 4. sırada yarışa döndü.

Yeni ve daha hızlı lastiklere sahip Albon, son güvenlik aracından hemen önce Sergio Perez'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Albon, güvenlik aracı pistten çıktıktan sonra Lewis Hamilton'a atak yaptı ancak Hamilton'ın temasıyla pist dışına çıkarak geriledi ve sonrasında yarışa veda etti.

Hamilton bu olay nedeniyle 5 sn cezası aldı ve 4. sırada yarışı tamamlamış oldu.

Horner, "İyi bir gün değildi. Formula 1 bazen acımasız olabiliyor. Alex harika bir yarış çıkarıyordu ve böyle bir finali hak etmedi. Hamilton'ın yarış sonucuna 5 sn zaman cezası eklenmesi bu durumu değiştirmeyecek çünkü Albon gerçekten galibiyet için savaşabilirdi. Pit stop yapıp onun aracına yumuşak lastikleri takarak doğru kararı vermiştik."

"Lewis'in onun geçmesine izin vermesi gerekiyordu. Yol tutuşu avantajını kullanması gerekiyordu. Bunu en iyi virajlarda kullanabilirdi. Alex bu şekilde cevap verdi ve Lewis yanlış hesaplama yaptı. Bu açıdan Lewis özür dilerse güzel olur." dedi.

Albon bu olaydan sonra yarışa devam etmek istese de bir süre sonra aracını kenara çekerek yarışı bıraktı. Albon'un Verstappen ile aynı sorun nedeniyle mi yarışı bıraktığı sorulduğunda Horner, "Hayır, ikisinin nedeni tamamen farklıydı. Alex'in motorunda sorun çıktı. Bunun Hamilton'la yaşadığı temas sonucunda mı olduğunu bilmiyoruz. Güvenlik gerekçesiyle motoru kısmak zorunda kaldık." cevabını verdi.