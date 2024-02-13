Horner, hakkındaki suçlamaları reddetmeye devam ediyor
F1-Insider.com'a göre Christian Horner, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmiyor.
Red Bull takım patronu Christian Horner ile ilgili tartışmalar Formula 1 dünyasını bir haftadır diken üstünde tutuyor.
Bunun arka planında, bir çalışanın "ciddi" iddiaları üzerine Red Bull içerisinde başlatılan soruşturma yer alıyor.
Horner geçtiğimiz Cuma günü Londra'da uzman bir avukatla yüzleşmek zorunda kaldı. Çeşitli İngiliz medya kuruluşlarına göre sorgulama sekiz saatten fazla sürdü.
F1-Insider.com'a göre avukat şu anda izne çıkmış durumda ve Red Bull GmbH'ye önceden hangi bilgileri aktardığı belli değil.
İddiaların spesifik olarak neyle ilgili olduğu henüz kamuoyu tarafından bilinmiyor. Fakat şikayet eden kişinin Red Bull'daki "orta düzey" yöneticilerden birisi olduğu söyleniyor.
Bu arada, masumiyet karinesi Christian Horner için geçerli olmaya devam ediyor.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
F1 Insider, Horner'ın arkadaşı olan eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un da olaya müdahil olduğunu ve kendisine ya da ailesine daha fazla zarar gelmemesi için istifa etmesini tavsiye ettiğini öğrendi.
Ancak Horner hâlâ tüm suçlamaları reddediyor ve istifa etmeyi de kabul etmiyor.
Red Bull'un Taylandlı hissedarları, %51'lik hisseye sahip ve Horner'ın görevinde kalmasını istiyorlar. Fakat Red Bull'un Avusturya tarafı için aynı şey söylenemez.
İddiaya göre, Liberty Media bile şu anda Red Bull'a baskı yapıyor ve bu kapsamda Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, ABD'li patronlarının isteği üzerine Mark Mateschitz'i aradı.
Görüşmenin içeriği bilinmiyor ancak F1 organizatörü Liberty Media'nın Amerikalı sahipleri, sınırların aşılmış olması halinde sert yaptırımlar uygulanılmasını istiyor. Eğer bu tür suçlamalar gerçek çıkarsa, Horner'ın ayrılığı kaçınılmaz olacak.
Helmut Marko ile arasının pek iyi olmaması da Horner'a yardım etmeyecek bir başka etken.
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