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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in yaptığı geçiş hamlesi sonrası hakemlerin kendilerine yer verme konusunda bir talepte bulunmadığını ve cezaya şaşırdıklarını söyledi.

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Monza'da gerçekleştirilen yarışta Carlos Sainz'ı geçmesinin ardından Charles Leclerc'in ardına gelmiş ve Monakolu pilotu zorlamıştı. 

Perez, geçiş yaparken Roggia şikanındaki virajın bir kısmını kesti ve genelde böyle olduğunda, sürücülerden yerlerini geri vermeleri isteniyor. Ancak Red Bull bunu yapmak yerine Perez'e devam etme talimatı verdi.

Bunun sebebi de yarıştan sonra belli oldu. Takım, Perez'in Leclerc'i geçmesinden sonra FIA'ya yerlerini geri vermek zorunda olup olmadıklarını sordu. Bu konuda bir cevap alamayan Red Bull önde kaldı. Sonrasında araya Valtteri Bottas girince bunu yapmak tamamen imkansız hale geldi.

Sonuç olarak Perez, 5 saniye zaman cezası aldı ve üçüncü bitirdiği yarışta beşinci sıraya geriledi.

Bu konuda yarıştan sonra konuşan Red Bull patronu Christian Horner, "Bugün bizim için yine zor bir gündü. Sergio harika bir yarış çıkardı. Carlos'u geçmeyi başardı ve ardından Charles'ın ardına geldi."

"Yarış kontrolle, yaptığı hamle hakkında konuştuk fakat cevap alamadık. Sonrasında bu şekilde devam etmeye karar verdik çünkü ceza olmayacağını düşündük. Makat maalesef ceza verildi."

"Orada dışarı çıktı ve kerbün üzerinden atladı. Nereye gidebilirdi emin değilim. Orada bir avantaj kazanıp kazanmadığını tartışabiliriz fakat bizden yerimizi geri vermemiz istenmedi."

"Hakemlerden, eğer memnun değillerse 'yeri geri verin' diye bir çağrı almayı bekliyorduk fakat böyle bir şey olmadı."

"Yarışta nasıl bir yön seçeceğimize karar vermemiz gerekiyordu ve sonunda zorlamaya devam etmeye karar verdik fakat ceza verildi. Ardından baskı altında birkaç hızlı tur attı ama yeterli boşluk yaratamadı."

"Sonunda Sergio için zordu. Bugün iyi bir yarış çıkardı ve pist üstünde üçüncü, genel olarak beşinci, onun için sinir bozucu bir sonuçtu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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