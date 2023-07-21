Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"
Red Bull patronu Christian Horner, Sergio Perez'in kazasından memnun değil.
Sergio Perez, Macaristan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.
Aracın sol ön tarafında önemli miktarda hasar oluşurken, Red Bull aracı ikinci antrenman seansına yetiştirmek için çaba gösteriyor.
Red Bull Racing patronu Christian Horner, Perez'in Hungaroring'deki ilk antrenman seansının başında kaza yapmasından dolayı mutlu değil.
Horner, "Ne yazık ki Sergio beşinci virajda çimlere çıkarak hata yaptı. Henüz onunla konuşmadım, seanstan sonra konuşacağız."
"Umarım çok fazla zaman kaybetmez. Hafta sonunun bir kazayla başlaması kötü oldu."
"Araç bariyerlere sol ön taraftan çarptı, umarım hasar gören başka bir yer yoktur."
"Böylece ikinci seansın başında her şeyi düzeltebiliriz." dedi.
Red Bull için kötü haberlerden birisi de yeni güncellemeleri test edememeleriydi.
Bu konuda Horner, "Güncellemeler Max'in aracındaydı. Hava şartları nedeniyle bunların çalışma şekli konusunda herhangi bir bilgi alacak vaktimiz olmadı."
"Yine de yapacak bir şey yok. Önemli olan ikinci antrenman seansına normal şekilde hazırlanmak." dedi.
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