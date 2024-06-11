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Formula 1 Kanada GP

Horner: "Gerilememize rağmen Mercedes'in güncellemelerini yenmeyi başardık"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes teknik direktörü James Allison'ın RB20'ye getirilen güncellemelerin ilerlemeden ziyade gerileme getirdiğini söylemesine şakacı bir dille cevap verdi.

Neva Ünsaldı
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Mercedes teknik direktörü James Allison, Kanada Grand Prix'sinde Red Bull'un son güncellemelerle birlikte RB20'yi yavaşlatmış olabileceğini öne sürdü.


Allison, "Red Bull’un güncellemeleri ilerlemeden ziyade gerileme gibi görünüyor.”


“Bu yüzden umarım öyle olur ve gerilemeler onları batırır.”

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Çünkü bu durum gerçekten işlerini zorlaştırabilir. Bir güncellemenin işe yaramaması her şeyi zorlaştırır çünkü araçlarınıza güvenmeye başladığınız anda geri adım atmanız gerekir ve bu da çok zaman kaybettirir. Zaman en büyük dostunuz, kaybetmek ise en büyük düşmanınızdır." dedi.


Ancak Red Bull, Mercedes'in George Russell ile pol pozisyonunda başlamasına rağmen üçüncü sırada tamamladığı Kanada GP'sinde galip geldi.


Horner, Allison'ın sözleri üzerine şakacı bir şekilde,


"Gerilememize rağmen onların güncellemelerini yenmeyi başardık."


"Kazandığımız bu yarış ödüllendirici oldu." dedi.


Max Verstappen'in Montreal'deki zaferi, Red Bull için zorlu geçmesi beklenen bir hafta sonunda geldi. Horner, özellikle Imola'da başkalarına gidebilecek bir galibiyeti elde etmiş olmaktan büyük bir zevk aldığını belirterek, şimdi aerodinamik performansa daha fazla odaklanacakları pistlere gitmeyi dört gözle beklediğini söyledi.


"Son birkaç yarış bizim için daha zorlu geçti, ancak son üç yarışın ikisini kazanmayı başardık."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images


"Imola'da pol pozisyonu aldık, burada her iki sürücünün de eksikliklerini hissettiği bir araçla pol pozisyonu zamanını elde edebildik. Odağımızın çoğu bunu nasıl geliştirebileceğimizin üzerinde."


"Havanın ilerleyen dönemlerde Singapur gibi pistlerde bir faktör olacağını biliyoruz. Ancak Ferrari, McLaren ve Mercedes'in her pistte rekabetçi olmasını bekliyoruz. Bu yüzden dokuz yarışın altısını kazanmamıza rağmen, arayı açmak için en üst seviyede olmamız gerekecek." dedi Horner.


Mercedes'in Kanada'da tehdit oluşturmasına rağmen, Horner, Alman üreticisinin gerçekten oyuna geri döndüğünü söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtti.


"Mercedes her zaman yol tutuşun yüksek olmadığı pistlerde iyi gitmiştir ve burada gerçek yüksek hızlı virajlar yok."


"Bu yüzden asfalt değişimi muhtemelen onların güçlü yönlerine oynadı. Bu formun gerçekten kalıcı olup olmadığını veya bir defaya mahsus olup olmadığını önümüzdeki üç pistte göreceğiz." dedi.

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