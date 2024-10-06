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Formula 1 Amerika GP

Horner: "Gerçek bir ilerleme kaydetsek de Amerika GP öncesinde yapmamız gereken çok iş var"

Christian Horner, Red Bull'un son zamanlarda 'gerçek bir ilerleme' kaydettiğini düşünse de bir sonraki yarış öncesinde yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arrives at the track

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arrives at the track

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

İngiliz pilot Marina Bay'deki yarışın açılış etabında 20 saniyenin üzerinde bir avantaj elde etti ve Max Verstappen buna karşılık veremedi. 

Bu fark pit stoplardan sonra 30 saniyeye çıktı. McLaren yarışın ilk bölümünde Norris'i daha fazla zorlayabileceğini söyleyerek teşvik ederken, Horner'a MCL38'in bu kadar hızlı olmasına şaşırıp şaşırmadığı soruldu.

"Evet, gerçekten ilginçti."

"Duvara iki kez dokunduğu anlar oldu ama bir sorun yaşamadan yarışı tamamladılar."

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren'in baskın bir şekilde kazanmasına rağmen, takımın Singapur'da sorunlu RB20 ile yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, podyum avında olması beklenmeyen Red Bull kötü bir durumda değil.

Horner, gerçek bir ilerleme kaydedilmiş olsa bile, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde yapılması gereken çalışmaların olduğunu açıkladı.

Red Bull takım patronu, "Max'in çok güçlü bir yarış çıkardığını düşünüyorum."

"Birkaç hafta önce nerede olduğumuz düşünüldüğünde, gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Ama tabii ki Austin'deki yarış öncesinde yapmamız gereken çok iş var." dedi.

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