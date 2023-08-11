Horner: "Genç sürücü programımız oldukça zorlu ama F1 de öyle"
Christian Horner, Red Bull'un genç sürücü programının acımasız oluşunun sürücüleri Formula 1'e katılmaktan korkutmayacağını düşünüyor.
Son beş yılda takım Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Alex Albon ve son olarak Nyck de Vries'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sürücüyü takımdan gönderdi.
Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, sürücülere karşı sert tutumuyla biliniyor ancak Horner bu yaklaşımın gelecek için yıldız sürücüleri takıma çekme becerilerini etkilemeyeceğini düşünüyor.
Formula.Hu'ya verdiği demeçte Horner, "Red Bull F1'e diğer tüm takımlardan daha fazla sürücü kazandırdı ve şu ana kadar birçok Dünya Şampiyonu çıkardık."
"Elbette program son derece zorlu ama F1 de öyle."
Red Bull takım patronunun, AlphaTauri'ye De Vries'in gelmesi konusunda Marko ile aynı fikirde olmadığı biliniyordu.
Horner, De Vries'in takımdan gönderilmesinin F1'de çaylak olarak yarışmanın getirdiği baskının bir parçası olduğunu düşünüyor.
Horner, "Sorun şu ki, bir ya da iki yarış beklerseniz ne fark eder ki?"
"Bencil bir bakış açısıyla Nyck 2025'te Red Bull Racing için bir seçenek olmayacaktı. AlphaTauri'nin daha uzun vadede ilgimizi çekebilecek bir sürücüye sahip olmasını tercih ederim." dedi.
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