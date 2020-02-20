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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Gayet iyi bir kış arası geçirdik"

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Horner: "Gayet iyi bir kış arası geçirdik"
Ekleyen:
, Editör
20 Şub 2020 17:38

Britanyalı takım patronu Christian Horner, takımı Red Bull'un kış sezonu boyunca Honda ile beraber büyük gelişmeler kaydettiğini söyledi.

McLaren ile kötü bir birliktelik yaşayan Honda, 2017 yılının sonunda Woking merkezli takımla ilişkisini bitirdi ve Toro Rosso aracılığıyla Red Bull ile yeni bir birlikteliğe adım attı.

Red Bull ile yarıştıkları ilk senede 3 galibiyet alırken, diğer Honda müşterisi olan Toro Rosso ile Almanya GP ve Brezilya GP'de podyuma çıktılar. Red Bull takım patronu Christian Horner, Japon motor üreticisi ile kış arasında yaptıkları ilerlemeleri hakkında yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

"Bana göre iyi bir kış arası geçirdik. Geçtiğimiz yıl Honda ile ilk senemizi geçirdik, birlikteliğimiz geçen sene boyunca gittikçe büyüdü ve daha sıkı bir hal aldı. Bana göre tüm güç ünitesi paketi daha bütünleşmiş bir hal aldı, tüm takımımız aracı hazırlamakta iyi bir iş çıkardı. Buraya gelirken dinamometrede hiç olmadığı kadar uzun mesafe kat ederek geldik.

"Honda dayanıklılık konusunda da iyi bir iş çıkarmış, daha testlerin ilk gününde 170 tur atmak daha önce başardığımız bir şey değildi. Sürücüden aldığımız geri bildirim de gayet cesaretlendirici.

"Lastiklerle ilgili ise herhangi bir drama yaşamadık. Baskın olarak sadece bir lastik hamurunu kullandık, başka bir lastik hamurundan ise sadece tek seti Max ile dün denedik, ancak lastikler, özellikle bu havada, gayet iyi bir performans gösterdiler."

Horner test sonrası güncellemeler olup olmayacağı sorusuna ise "Takımlar gelecek hafta ilk yarışa çıkacakları paketlerini getirebilirler. Melbourne için küçük güncellemeler olacak ve daha sonrasında da gittikçe çoğalacak, her yarış için performansımızı artıracak bir güncelleme getirmeye çalışacağız." cevabını verdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle F1 yönetimi, Çin'de yapılacak yarışı erteleme kararı aldı. Buna ek olarak bu sene ilk yarışını düzenleyecek olan Vietnam, Çin ile karadan sınır komşusu olarak konumlanmış durumda.

Horner bu durumun takımını nasıl etkileyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Şampiyonada nerede olduğumuza göre değişir. Eğer liderseniz, senenin sonunda bu kadar çok yarışın olmasını istemesiniz, eğer lider değilseniz olabildiği kadar yarış olmasını istersiniz.

"Eğer ciddi olmak gerekirse, bana göre buradaki en önemli kısım lojistik kısmı. Çok zor bir takvime sahibiz ve eğer Brezilya-Çin-Abu Dhabi şeklinde takımı taşımamız istenirse, senenin o ayında bunu tüm çalışanlardan istemek zor bir şey. Bunu detaylıca incelememiz gerek.

"Vietnam yarışı için ise FOM'dan aldığımız geri bildirime göre durum yakından inceleniyor, ancak şu anda yarış için yeşil ışık yakmış durumdalar. Bu konuda onların yorumlarına kulak asıyoruz."

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Editör Efe Kahya

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