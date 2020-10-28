Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı

Horner, Fransız pilotun daha az baskı yaşadığı bir ortamda ve RBR’nin aracından daha kolay sürülen bir araçta çok daha başarılı olduğunu söyledi.

Gasly’nin 2021'de AlphaTauri’de devam edeceği bugün açıklandı, fakat henüz Red Bull Alex Albon’u değiştireceği takdirde kimin Taylandlı pilotun yerini alacağı belirlenmedi.

Gasly 2019’un ilk yarısında ana takımda yarışırken o zamanki ismiyle Toro Rosso’ya geri döndürülerek yerine Alex Albon getirilmişti.

Gasly bunun sonrasında özgüvenini ve itibarını yeniden yaratarak yeni ismiyle AlphaTauri takımında inanılmaz yarışlar çıkardı ve bu sene Monza’da ilk galibiyetini elde etti.

Gasly’nin AlphaTauri’de kalacağı açıklanmadan önce konuşan Horner, Red Bull’un seçenekleri arasında olmadığını açıkça belirtmişti.

Horner, “Tabii ki uzun bir süreç sonrasında bir çok pilot hakkında veri toplayabiliyoruz.”

“Ve Pierre süper bir iş çıkardı. AlphaTauri’deki ortamda çok iyi sürüyor. Aracın içinde rahat. Belki o ortamda daha az baskı ve daha az beklenti olmasından dolayı bu şekilde iyi olabilir.”

“Ve bence tabii ki takım olarak hedefleri de farklı, aynı Toro Rosso’da olduğu gibi. Yani Pierre ve AlphaTauri’nin birbiriyle uyum içinde çalışmasını kolayca anlayabilirsiniz.” dedi.

Gasly’e neden RBR’de ikinci bir şans verilmediği sorulduğunda Horner, Albon’dan daha iyi bir iş çıkaramayacağını söyledi.

“İlk önceliğimiz Alex’e koltuğuna sahip çıkması için bir şans vermek.”

“Unutmayalım ki 2019’un yarısında aracı sürdüğünde Pierre’e puan ve performans olarak büyük fark attı. Dolayısıyla ikiliyi geri değiştirdiğimizde neden bir değişiklik olsun ki?”

Horner aynı zamanda neden Gasly, Albon ve öncesinde Daniil Kvyat’ın takım arkadaşları Max Verstappen’le benzer hızı yakalamakta zorlandıklarını açıkladı.

Horner, “RBR’nin aracının AlphaTauri’ninkinden daha zor sürüldüğünü düşünüyorum. Bunu biliyoruz; çok, çok açık. Galiba aracın arkası çok daha hassas ve bence pilotlar için bu tedirgin edecek bir durum.”

“Max bunun üstesinden çok iyi gelebiliyor. Diğer pilotlarsa bununla çok daha zorluk yaşadı. Bence gerçekçi sebebi bu.”

“Bence Alex bir AlphaTauri sürüyor olsaydı muhtemelen Pierre’in geçen seneden beri gösterdiği performansına benzer bir sürüş çıkarırdı, o konuda şüphem yok. ”

“Dolayısıyla sadece aracın dizaynı böyle. Virajlara girerken tam gücü vermekte zorlanıyorlar. Bunu biraz da Ferrari’de Leclerc ve Vettel arasında görebilirsiniz ya da yarış sırasında Hamilton ve Bottas’ta. Bazen böyle oluyor.” dedi.