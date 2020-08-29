Horner: "Gasly'i bu yıl Red Bull'a getirme planımız yok"

Geçen yılki Belçika Grand Prix'si öncesinde Red Bull Racing, Pierre Gasly'i takımdan göndermiş ve yerine Alex Albon'u getirmişti.

Bu kararla Gasly, Toro Rosso/AlphaTauri'ye döndü ve burada harika bir performans sergiledi. Diğer tarafta Albon, Max Verstappen karşısında büyük zorluk yaşadı.

Albon, şimdiye kadar Verstappen'le hiç aynı tempoyu tutturamadığı gibi, podyuma dahi çıkamadı. Oysa Gasly, AlphaTauri'deki takım arkadaşı Daniil Kvyat'tan üstün bir performans sergiledi ve düzenli olarak puan için savaştı.

Şimdi Gasly'in Albon'un yerini alabileceği yönünde dedikodular var. Ancak takım patronu Christian Horner, bu senaryoların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Horner, "Pierre'i bu yıl Red Bull Racing'e geri getirmeyi planlamıyoruz."

"AlphaTauri'de harika bir iş yapıyor. Elbette Red Bull sürücüsü olduğu için performansını yakından takip ediyoruz."

"Nasıl ilerlediği ve hangi sonuçları elde ettiği konusunda yeterli bilgimiz var." dedi.

Red Bull'un önümüzdeki birkaç yarış içerisinde gelecek yılla ilgili pilot kararını vermesi bekleniyor.