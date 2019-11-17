Horner: “Gasly, Toro Rosso’da son derece iyi sürüyor”

Gasly, Renault’ya katılan Daniel Ricciardo’nun yerine bu sezon başında Red Bull’a geçmişti ancak takıma alışmakta zorlanmıştı.

Red Bull, yaz arasında Gasly’i Toro Rosso’ya geri gönderirken çaylak Alex Albon’u takıma getirmişti. Ve Albon 2020’de de Red Bull’da devam edecek.

Ancak Horner, takımdan gönderilmesine rağmen Toro Rosso’da geçirdiği yedi yarışın dördünden puan alan Gasly’nin performansından etkilendiğini söyledi.

Horner, “Sezon öncesi testlerde art arda iki kaza ile yeni yıla başlamak onun için çok zordu ve bunun kesinlikle onun güvenini etkilediğini düşünüyorum.”

“Ve elbette Max Verstappen ile takım arkadaşı olmak, referans olarak buna sahip olmak çok zor bir iş.”

“Pierre için sezonun ilk yarısı zorluydu. Bu baskının, medyayla beraber onun üzerinde arttığını hissettik. Onu bundan uzaklaştırmanın ve Toro Rosso’da daha az baskı altında olmasının doğru olduğunu düşündük.”

“Bu değişiklikten beri onun son derece iyi sürdüğünü düşünüyorum. Kendine güveninin arttığını görebiliyorsunuz. Bazı çok güçlü yarışlar geçirdi ve hızı giderek daha iyi hale geliyor.”

“Bu çevrede daha mutlu gözüküyor, ki bunu görmek iyi.” şeklinde konuştu.

Gasly ise Red Bull’un 2020 kararının kendisi için sürpriz olmadığını, çünkü “durumun bu şekilde olacağını bildiğini” söyledi.

Gasly, bu sene Formula 1’in ne kadar takım sporu olduğunu öğrendiğini söyledi ve her hafta istikrarlı şekilde performans göstermesi için kendisine her şeyi veren Toro Rosso’yu övdü.

Toro Rosso’ya döndükten sonra hızlı bir şekilde iyi performans göstermesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda Gasly, “Kariyerimdeki her senemde hızlı oldum, bu yüzden bu senenin ilk altı ayında neyin yanlış olduğunu biliyordum.”

“Toro Rosso’ya dönüş haberini öğrendiğimde bu takımda tekrar rekabetçi olabileceğimden emindim.”

“Dürüst olmak gerekirse, pek şaşırmadım. Elbette rekabetçi olmak istiyorsunuz, yeni bir araca geçmek ve ne yapacağınızı bilmemek zor. Ve uyum sağlamak biraz zaman alıyor.”

“Ancak tek koltuklu araçlardaki ilk sezonumdan itibaren hızlı olduğumu düşünüyorum, bu yüzden Toro Rosso’da tekrardan rekabetçi olmama şaşırmadım.” ifadelerini kullandı.