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Formula 1 / Son dakika

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

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Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Christian Horner, Pierre Gasly ve Alexander Albon’ın yerlerini değiştirmenin mantıklı olmayacağını, ancak yılın ilerleyen bölümünde nihai kararın verileceğini belirtti.

Geçen hafta yapılan İtalya Grand Prix'sinde şaşırtıcı bir galibiyet alan AlphaTauri pilotu Gasly'nin, Red Bull'a döneceği dedikoduları ortaya çıktı.

Gasly, 2019'da Red Bull ile çıktığı 12 yarışta ortaya koyduğu performanstan sonra, o zamanki adıyla Toro Rosso'ya gönderilmişti, yerine ise Albon getirilmişti.

Ancak Albon'un şu anda Red Bull ile yaşadığı sıkıntıların yanında, Gasly'nin 2020'de, son aldığı galibiyetin yanında gösterdiği inanılmaz performansı, gelecekte bir değişim yapılacağı dedikodularını ortaya çıkardı.

Fransız pilot aldığı galibiyetten sonra, eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, Red Bull'a geri dönmeye "hazır" olduğunu ve bu sezon gösterdiği güçlü performansın "bir şey ile ödüllendirilmesini" umduğunu söyledi.

Motorsport.com'un, gelecekte Gasly'nin Red Bull'a dönüp dönmeyeceği sorusunu yanıtlayan Horner, bu ihtimali reddetti.

"Pierre inanılmaz bir iş yaptı." diyen Horner ekledi: "O zamanki Toro Rosso'ya giderek özgüvenini geri kazandı, şu anda da inanılmaz iyi bir sürüş ortaya koyuyor. AlphaTauri onunla beraber çok iyi bir iş başarıyor. İşlerin onun için düzeldiğini görmek güzel."

"Ancak bana göre Red Bull Racing'in koltukları kesinleşti, Alex Albon'a odaklanmış durumdayız. Bu koltuğu alabilmesi için de ona en iyi fırsatı sunmaya çalışacağız."

"Sürücüleri değiştirmek çok anlamsız olurdu. An itibariyle AlphaTauri, bir junior takımdan ziyade bir kardeş takım gibi, Sanırım Franz [Tost], Pierre'den gayet memnun."

"Son kararı yılın ilerleyen zamanlarında vereceğiz, ancak bizim açımızdan durumu değiştirmek için bir zorlama yok."

"An itibariyle RB16'da olan birkaç soruna odaklanmak istiyoruz, ki sanırım bunları da anlamaya ve düzeltmeye başladık, sonrasında da buradan ilerleyeceğiz."

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Horner, AlphaTauri'nin bir junior takımdan ziyade kardeş takım olması hakkındaki yorumlarına eklemeler yaptı, ve iki Red Bull F1 projesi arasındaki gelişen sinerjinin bu statü değişimine yol açtığını söyledi.

"Onların beklentileri, Toro Rosso'nun beklentilerinin ötesine geçti." diyen Horner ekledi: "Kuralların izin verdiği kadarıyla bir sinerji projesine sahibiz. Örnek vermek gerekirse, bu sene ilk defa rüzgar tünelini paylaşacağız, ki bu da finansal bakış açısı olarak çok mantıklı bir durum."

"Demeye çalıştığım şey buydu. Yetenek havuzu olarak da, Red Bull seneler boyunca pek çok genç sürücüye yatırım yaptı. Bu yatırımlar devam edecek."

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Pierre Gasly
Editör Luke Smith

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