Horner: "Galibiyet, takımdaki herkesin sıkı çalışmasının ürünü"

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Christian Horner, Bahreyn'deki zor başlangıcın ardından moral bozmayan, yaşadıkları sorunların kaynağını bulan, böylece Suudi Arabistan'da takıma galibiyeti ve dördüncü sırayı getiren tüm takım çalışanlarına teşekkür etti. Red Bull, yakıt sisteminde yaşadığı bir sorunun ardından Bahreyn'de iki araçla da yarış dışı kalarak sezona puansız başlamıştı, fakat takım Cidde'de tek bir çiviyi dahi yanlış takmadı diyebiliriz. Sergio Perez kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti ve startta yerini korumasının ardından yarışın ilk bölümünü lider götürdü. Fakat güvenlik aracı çıkmadan pit stop yapmış olması ona tüm avantajını kaybettirdi ve Meksikalı pilot ancak dördüncü olabildi. Max Verstappen ise Charles Leclerc'i mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşmayı başardı. Red Bull, Cidde'den 38 puan ile ayrılırken, Horner bu başarının "takımın pozitif tepkilerinin bir ürünü" olduğunu söyledi. RacingNews365'e konuşan Horner, "Bahreyn'deki hayal kırıklığını telafi etmeyi başardık." "Takım geçtiğimiz hafta çok ama çok çalıştı, amacımız yaşadığımız sorunları anlayabilmek ve çözebilmekti." "Ne yarıştı ama! Max için stratejinin çok önemli olduğu bir yarıştı, yarışın son bölümünde avantaj yakalayabilmek için lastiklerini akıllıca kullandı, onun ve Charles'ın arasında çok güzel bir mücadele izleme fırsatı da yakaladık." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, yorucu bir 2021 sezonunun ardından 2022'de daha da rekabetçi bir şekilde dönmeyi başarırken, Horner takımına ne kadar güvendiğini bir kez daha belirtti.

RB18'in gelişimi sorulduğunda Horner, "Birçok faydalı ders aldığımızı düşünüyorum."

"Özellikle memnun olduğum şey, RB18'i geliştirmeye rakiplerimizden daha geç başlamış olmamız."

"Milton Keynes'teki tüm ekip 2021 şampiyonluğuna odaklandığı için, RB18'i geliştirmek adına kısıtlı zamana sahiptik, buna rağmen ekipteki herkes inanılmaz sıkı çalıştı."

"Dolayısıyla Verstappen'in galibiyeti fabrikadaki tüm çocukların enerjisini yeniledi." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Horner, Ferrari ve Red Bull'un sezonun ilk aşamada eşit göründüğü hesaba katıldığında, şampiyonluk mücadelesinde gelişim eğrisinin kritik olabileceğini söyledi. Bu sezon için, 2021'de takımlar şampiyonasını üçüncü sırada bitiren Ferrari, ikinci sırada bitiren Red Bull'a göre biraz daha fazla rüzgar tüneli test süresine sahip. Ancak, düzenlemelerin daha çok ham olduğu da göz önüne alındığında, Horner halen atılması gereken adımlar olduğuna inanıyor. Horner, "Bahreyn ve Suudi Arabistan'da iki takım arasında harika bir mücadele izledik." "Sezonun anahtarı araçların gelişimiyle ilgili olacak, daha çok yeni olan bu araçların potansiyeli ortaya çıkarmak büyük önem taşıyor." "Ferrari'nin çok hızlı olduğunu görebiliyoruz, şimdi ise baharın geri kalanında araçların performansını arttırmak ve lastiklerin nasıl çalıştığını anlamak için çok yoğun bir döneme gireceğiz." dedi.