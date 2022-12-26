Horner: "Formula 1'in mali kuralları netleştirmesi gerekiyor"

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Red Bull Racing takımı, 2021 yılında mali düzenlemeleri ihlal ettiği için ceza alan tek takımdı ve bu konu uzunca bir süre konuşuldu.

Fakat takımın CEO'su Christian Horner, gelecekte mali açıdan bazı düzenleme değişiklikleri yapılması gerektiğine inanıyor.

Horner RacingNews365'e verdiği demeçte, "FIA'nın yeni bir yönetim ya da liderlik yapısı nedeniyle ciddi bir değişim döneminden geçtiği açık."

"Konunun tüm yönlerinde hepimiz hâlâ bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz."

"Kimse her şeyi bilemez ve ister bir takım, FIA ya da organizatör olun, her zaman daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardır."

"Hiçbir zaman 'Bu mükemmel' diyebileceğiniz tek bir alan dahi yoktur ve bence aynı şey bir takım için de geçerli. Yani her zaman sürekli gelişim olacak. Bu isteklilik olduğu sürece de işler daha da iyiye gidebilir."

"Özellikle de bütçe sınırının, FIA ve organizatörlerin bakması gereken nokta olduğunu düşünüyorum."

"Size bu konuda bir argüman sunacağım; Formula 1'de her zaman çok önemli olan teknoloji partnerlerimiz var. Örneğin, takımınızın bilgisayar üreten bir sponsoru olduğunu düşünün ve size yeni bir dizüstü bilgisayar modeli vermek istiyor. Böyle bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız olmayabilir ancak sponsorunuz sizden ürünlerini sergilemenizi istiyor."

"Fakat bütçe sınırı varken böyle bir dizüstü bilgisayardan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunlar, teknoloji şirketlerini F1'e gelmekten vazgeçirmemek adına geliştirmeye çalışabileceğimiz hususlar."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, takes a selfie with a fan Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Genel olarak konuşursak, bence mali düzenlemeler son derece karmaşık. Elbette bu kurallar geliştirilecek fakat gelişim sürecinde, bütçe sınırı ilkesinin takımların üzerinde bu kadar ciddi bir baskıya neden olmaması gerekiyor."

"Bu süreç devam ediyor ve hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Bütçe sınırına geçişin pek çok olumlu yönü olduğunu düşünüyorum ancak geliştirilebilecek alanlar da var."

Horner ayrıca, "Bence aracın performansını etkilemeyen bazı parçaları standartlaştırmayı düşünmeliyiz. Vites kutusu vb. gibi bakılabilecek pek çok şey var ve bence bu alanda daha fazlasını yapabilirdik. Motordan bahsedecek olursak, daha standart parçalar kullanmak mümkün çünkü 2026 için geliştirilen güç ünitesinin maliyeti hâlâ çok yüksek." diyerek standart parça fikrini öne sürdü.

Formula 1 başlangıçta bütçe sınırını 175 milyon dolar olarak belirlemişti ancak pandeminin takımlar üzerindeki etkisi çok fazlaydı ve bunun ardından hepsi çıtayı 2021'de 145 milyon dolara düşürmeyi kabul etti. 2022'de bu rakam 140 milyon dolara indi.

2023 yılında limit 135 milyon dolara düşecek enflasyonist süreçler nedeniyle bu sayının artması bekleniyor.

Horner, bütçe sınırının artırılması gerektiğini çünkü Formula 1 takımlarının çoğunun bulunduğu İngiltere'de enflasyonun %14'leri gördüğünü söyledi. Aralık ayında bu oran %10'a gerilese de, durum endişe verici olmaya devam ediyor.

Horner sözlerini şöyle sürdürdü: "Birleşik Krallık'ta ve diğer yerlerde gördüğümüz bu enflasyon oranlarının, çalışanlarımızı muzdarip ettiğini ve diğer pek çok şeyi etkilediğini söyleyebiliriz, ki bu adil değil."

"En azından artan hayat pahalılığını hesaba katmak için daha ciddi ödenekler getirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Ek olarak katıldığımız yarış ve buna paralel şekilde sprint yarışlarının sayısı da yükseliyor. Bundan ötürü yarışlara giderken artık daha fazla yedek parça götürmemiz gerekiyor. Sonuçta bir yarış başlayamama riskini göze alamayız."

"Tüm bunlar maliyet seviyelerini etkiliyor, bu nedenle 2024'ten itibaren bu faktörlerin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum."