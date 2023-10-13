Horner: “Formula 1’in araç yenileme kuralları için düzenleme gerekiyor”

Geçtiğimiz hafta sonu Katar’da Sprint yarışının ardından pazar günü düzenlenen ana yarış öncesi FIA, araçta izin verilen parça değişiminin ötesinde değişimler olduğu için Sergio Perez’in pit yolundan yarışa başlamasına hükmetmişti. FIA’nın bu kararı ile birlikte Katar yarışı, Japonya Grand Prix haftasından sonra bir pilotun pit yolundan başlama cezası aldığı üst üste ikinci yarış haftası oldu.

Sergio Perez, Losail pistinde koşulan Sprint yarışında Esteban Ocon ve Nico Hukenberg’in de dahil olduğu bir kazanın sonucunda yarış dışı kaldı. Meksikalı sürücü kaza sonucunda herhangi bir ceza almadı

Ancak kaza yapan RB19’un tamir edilemeyecek durumda olduğuna karar verildi, bu nedenle Red Bull yeni bir şasi üretmek zorunda kaldı. Ancak üretilen şasi, FIA tarafından izin verilen hayatta kalma ünitesi sınırını aşmış oldu.

Buna ek olarak araç üzerindeki işlemler Sprint yarışın sonrasında da devam etti. Araçların kapalı park alanına alınmadan önceki iki saatlik tamir sınırını da aşan araç ceza almaktan kaçamadı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, tıpkı Japonya’da Williams pilotu Logan Sargeant’ın da başına geldiği gibi araçta yapılan değişiklikler ve iki saatlik tamir sınırın aşılmasından dolayı pit yolundan başlaması gerekiyordu. Ancak Horner, Formula 1’in daha mantıklı bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyor. Perez’in aldığı ceza ve regülasyonlar hakkında yorum yapan Horner, şunları söyledi:

“Bence bu mesele takım patronlarının ilgilenmesi gereken bir şey, böylesi daha mantıklı olurdu. Çünkü Williams ve bizim için son iki hafta hiç iyi geçmedi.”

Horner, Red Bull’un üçüncü bir takım aracını ürettiğinde sportif regülasyonlara uyma şansının kalmayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "İmkansız. Kaza sonrası aracın iskeletinin aldığı hasar ve daha başka meselelerle regülasyonlara uymamız imkansızlaşırdı. Ancak mekanikerler kötü gidişatı tersine çevirmek için olağanüstü bir iş çıkardı.”

Aracın onarım işinin boyutu öylesine büyüktü ki, takım arkadaşı Max Verstappen’in aracı ile ilgilenen mekanikerler, pilotlarının üçüncü kez dünya şampiyonluğu olduğu bir gecede geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldı.

Perez’e benzer şekilde pitten başlama cezası alan Sargeant, ek olarak henüz yarış başlamadan 10 saniyelik zaman cezası almıştı. Williams, Sargeant’ın kazasından sonra araçtaki hasarlı parçaları sıralama turunun birinci seansında kullanılan parçalarla değiştirmişti.

Bu durum halihazırda Sargeant’ın yarışa pitten başlayacağı anlamına geliyordu. Ancak yarış komiserleri parça değişimi ve iki saat kuralını birbirinden ayrı değerlendirerek Sargeant’ı iki ihlalden ayrı ayrı cezalandırdı.