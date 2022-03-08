Horner: "Masi, 'zorbalık' kurbanı oldu"

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Formula 1, belirsizliklerle dolu bir 2022 sezonuna girmeye hazırlanıyor. Sezon, önümüzdeki hafta sonu Bahreyn GP'si ile başlayacak ve hem takımlar, hem pilotlar, hem de F1 hayranları kurulacak yeni güç dengelerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar.

Fakat bir konu var ki, yarıştan 3 ay geçmiş olmasına rağmen halen güncelliğini ve ilk günkü sıcaklığını korumakta: Şampiyonun olaylı bir şekilde belirlendiği 2021 Abu Dhabi GP'si.

Son turda yaşananlar, Max Verstappen'in şampiyonluğunun yanında Mercedes'in temyize gitmesi, Lewis Hamilton'ın 2 aylığına inzivaya çekilmesi ve en önemlisi de Michael Masi'nin görevden alınması gibi sonuçları da beraberinde getirmişti.

Masi'nin görevden birçok kişiyi memnun ederken, memnuniyetsiz olanlar da vardı. Memnuniyetsiz olanların başını ise Red Bull Racing ve takım patronu Christian Horner çekmekte. Horner, BBC'ye verdiği uzun bir röportajda tüm olup bitene dair görüşlerini aktardı.

Horner, "Rakip bir takımdan gelen baskılara dayanarak Michael'ı kovmak doğru muydu? Bana göre bu fazlasıyla yanlış. Bu zorbalıktır, bu pasif agresifliktir."

"Evet, hataları oldu ve bazıları çok sinir bozucuydu, fakat görevine ve görevinde kullanabildiği tüm materyale de bakmanız gerek. Suçu sadece Michael'a atıp geçemezsiniz. Bu adil değil." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, 2021'de yetkililere en çok eleştiri getiren takımlardan birisiydi. Bütün bu ağır eleştirilerin ardından Horner'ın Masi'nin zihinsel sağlığı için endişelenme gereği hakkında konuşması, F1 camiasından bazı eleştiriler aldı. Fakat Horner, Masi'nin hem taraftarlardan, hem de -ona yeterince destek sunmadığını düşündüğü- FIA'dan gördüğü muamelenin kabul edilemez olduğunu düşündüğü için konuştuğunu söyledi. Horner, "Michael'ın birçok hatası bizi doğrudan etkiledi. Fakat baskının yüksek olduğu bir sporda, baskının yüksek olduğu bir rolde." "Çevrimiçi taciz, kendisine ve ailesine yapılan ölüm tehditleri, bunlar hiçbir şekilde göz ardı edilemez." "Bunun sporla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece başıboş bir zorbalık ve bunu organizasyonumuz içinde kabul etmem imkansız." "Bu yüzden Michael adına konuştum çünkü kimse tarafından desteklenmediğini hissettim. Hem de hiç kimse tarafından. Pasif-agresif tepkilerle organize edilmiş bir cadı avının kurbanı oldu." "Spor içinde zorbalığa uğrayan herkes için konuşmaya devam edeceğim. Zorbalık kabul edilemez." dedi.