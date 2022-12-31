Horner: "Formula 1 rehavete kapılmamalı"
Red Bull'un patronu Christian Horner, sporun iyi bir noktada olduğunu ancak rehavete kapılmak yerine, mevcut başarsını sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Formula 1'in popülaritesi her geçen gün artıyor ve sporu pek çok ülkeden, milyonlarca taraftar seyrediyor.
Artan ilgi karşısında F1, takvimdeki yarış sayısını 24'e kadar çıkarma kararı aldı. Fakat her yarışın aynı kalitede olmasını sağlamak kolay bir iş değil.
Red Bull Racing CEO'su Christian Horner, Formula 1'in popülaritesinin arttığı bir dönemde, bu ivmeyi korumak için gerekli adımları atmaları gerektiğini söyledi.
Horner, "Sınırları zorluyoruz."
"Formula 1, yarışların sadece tek bir bölgede yapıldığı NASCAR gibi değil."
"Karmaşık lojistiği, devam eden hareketliliği ve zaman dilimlerinin değişimi ile küresel bir dünya şampiyonası."
"Bir sezonda 22-24 Grand Prix olduğunda, neredeyse sınırdasınızdır."
"Ancak rehavete kapılmayı göze alamayız. Son yıllarda Formula 1'in popülaritesi hızla arttı, takımımızın birçok yeni ortağı ve sponsoru var."
"Önemli olan taraftarların bu ilgisini, gösteriyi ve yarışlara olan ilgisini korumak."
"Bunu yapmak için gelişmeye ve ilerlemeye devam etmeliyiz. Herhangi bir duraklama bizi geriye götürecektir."
"Sprint hafta sonu formatının geliştirilmesi, 2026'da gösteriyi daha da iyileştirmek adına yeni düzenlemelerin kabul edilmesi, bir sonraki adımı atmamızı sağlayacak."
"Şu anda Formula 1 gerçekten yükselişte. Bu ivmeyi devam ettirebildiğimizden emin olmamız gerekiyor." dedi.
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