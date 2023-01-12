Horner: "Formula 1 için maksimum yarış sayısı 22"

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Formula 1'in artan popülaritesi, dünyadaki çoğu ülkenin sporla ilgilenmesine yol açtı ve yarış düzenlemek için kapıyı çalan pek çok yer var.

Buna paralel şekilde Formula 1 takvimindeki yarış sayısı 24'e kadar çıkmış durumda. Bu da yılın 52 haftasının 24'ünde yarış olduğu anlamına geliyor.

Üstüne üstük bu 24 hafta sonunun altısında, sprint yarışı koşuluyor ve yarış sayısı 30'u buluyor. Tüm bunların takım personeli üzerinde ciddi etkileri oluyor çünkü sürekli bir yerden başka bir yere gitmek zorunda kalıyorlar.

Red Bull patronu Christian Horner, 24 yarışın çok fazla olduğunu düşünen isimlerden birisi ve ideal yarış sayısının 22 olduğu görüşünde.

RacingNews365'e konuşan Horner, "Bir yılda 24 yarışla, doygunluk noktasına her zamankinden daha yakınız."

Christian Horner, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen çok fazla yer olduğunu ve insanların giderek daha fazla yarış istediğini biliyorum fakat fiziksel anlamda sınırları zorladığımızı düşünüyorum."

"Formula 1, tek bir bölgede yarışan NASCAR gibi değil. Burada küresel bir dünya şampiyonasından bahsediyoruz... Lojistik, seyahat ve zaman dilimleri çok acımasız."

"Benim için maksimum yarış sayısı 22'dir. Hem bağlılık hem de maliyet açısından sprint yarışlarını da hesaba kattığımızda, takvimdeki yarış sayısının 24'e ulaşmış olmak gerçekten abartılı."

Horner ayrıca sprint yarışlarının iyi olduğunu fakat geliştirilmesi gereken noktalar yer aldığını da ekledi.

"Pek çok olumlu şey var fakat daha fazla gelişime ihtiyaç duyuyor."

"Daha da iyi olabileceklerini düşünüyorum, henüz her şey tamamlanmış değil. Genel kurallar gibi sprint formatı da geliştirilebilir."

"F1'in küresel anlamda yakaladığı bu momentumu geliştirmemiz gerekiyor."