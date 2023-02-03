Horner: "Ford'u seçtik çünkü Powertrains'i destekleyecek bir ortağa ihtiyacımız var"

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Honda'nın spordan çekilmesinin ardından kendi motor departmanını kuran Red Bull, Powertrains isimli bu departmana özerklik sağlayacak bir güç ünitesi ortağı aramaktaydı.

Bu amaçla ilk olarak Porsche ile anlaşan takım, sonrasında istediği özerkliği elde edemeyeceğine yönelik endişeleri nedeniyle anlaşmayı iptal etti.

Arayışını sürdüren takımın Honda'yı spora döndürebileceği konuşulmaktı, ancak takım büyük bir sürprize imza attı ve 2004 sezonundan bu yana sporda yer almayan Ford'u geri getirdi!

Neden yeniden Honda ile anlaşmadıkları sorulan Horner, artık sadece Powertrains'i destekleyecek bir ortağa ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Horner, "Açıkçası 2026'dan sonrası için en iyi ortaklığın ne olacağına stratejik olarak baktık. Honda ile inanılmaz bir ilişkimiz var ve bu ilişki önümüzdeki üç yıl boyunca devam edecek.

"Ancak güç ünitesini Milton Keynes'te üretip tasarlayacağız, dolayısıyla bunu destekleyecek ve tamamlayacak bir üreticiyle aynı hizaya gelmek bizim için stratejik açıdan önemliydi."

"Ford ile hedeflerimiz uyuşuyor, görüşmelerin hızlı geçtiğini söyleyebilirim. Formula 1'e geri dönmek istiyorlar ve işin elektrikli araç tarafına büyük yatırım yapıyorlar. Bu da bize onların hücre teknolojisi ve elektrifikasyon konusundaki uzmanlıklarından yararlanma olanağı sağlıyor.

"Dolayısıyla ortaklık kararı, hem ticari hem de teknik açıdan çok basit bir karardı." dedi.

Potentiële livery voor Red Bull-Ford Fotoğraf: Camille De Bastiani

ABD'de F1'e artan ilgiden faydalanmak isteyen tek üretici Ford değil, nitekim General Motors da spora giriş yapmak isteyen Andretti ile ortaklık kurmuş vaziyette!

Ortaklık kapsamında GM, birçok seride yer alan Cadillac'ın Andretti ile F1'e giriş yapmasına karar verdi. Cadillac'ın motor tedarikçisi mi, isim sponsoru mu, yoksa teknik ortak mı olacağı ise belirsiz.

GM-Ford rekabeti hakkında konuşan Horner, "Bu bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ford'un 2026'dan itibaren Red Bull Ford olarak motor tedariği veya teknik ortaklık için bizimle bulunacak olmasından fazlasıyla memnunuz.

"Bu bizim için harika bir haber, aynı şekilde diğer üreticilerin Formula 1'e bu kadar ilgi göstermesi de harika bir haber."

"GM, tabii ki bir başka büyük Amerikan otomotiv şirketi. İlgileri F1'in şu anda ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamakta."

"Elbette 2026 için giriş kriterleri ve tartışmalar olacak. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmez." dedi.