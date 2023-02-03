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Horner: "Ford ile çalışmak heyecan verici olacak"

2026 sezonunda başlayacak Red Bull - Ford ortaklığı konusunda taraflardan her ikisi de oldukça heyecanlı görünüyor.

Zeynep Taş
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Horner: "Ford ile çalışmak heyecan verici olacak"
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F1 2026 sezonunda gelecek yeni düzenlemelerden itibaren Red Bull ve AlphaTauri'nin güç ünitesi tedarikçisinin Ford olacağı resmi olarak açıklandı. 

Düzenlenen basın toplantısında her iki taraf da bu ortaklıktan oldukça memnun olduklarını ve 2026 sezonu için sabırsızlandıklarını belirttiler.

Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley bu ortaklık hakkında şunları söyledi: "Pek çok seçeneği değerlendirdik ve özgün olan yöne gitmek istedik."

"Böylece 2026'da Formula 1'e girmek için Red Bull güç aktarma organlarıyla stratejik ve teknik bir ortaklık kurmaya karar verdik."

"Christian'a [Horner] ve takımın harika pilotlarına, tüm Red Bull Racing ekibine pistte başarılı olmaları için yardımcı olmak istiyoruz."

"Bu Ford ailesi için büyük bir an." 

"Dünya çapında yaklaşık 200.000 çalışanımız var ve elektrikli araçlarımızla yeni nesil bir müşterinin ilgisini çekeceğimiz için ve sporun sürdürülebilir yönü konusunda gerçekten heyecanlıyız."

"Red Bull ile yarışmak için sabırsızlanıyoruz." 

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, iki şirketin ilk görüşmelerinden itibaren aralarında 'doğal bir sinerji' olduğunu düşünüyor.

Horner, "Bu gerçekten heyecan verici, 2026 için çıktığımız bu yolculukta Red Bull güç aktarma organları için büyük bir an."

Red Bull Ford Powertrains logo

Red Bull Ford Powertrains logo

Fotoğraf: Red Bull Racing

"Ford markasını Formula 1'e geri döndürmek ve 'Red Bull Ford' olmak inanılmaz heyecan verici olacak."

"Bill Ford ile tanıştığımız ve konuştuğumuz ilk andan itibaren iki şirket arasında doğal bir sinerji olduğu çok açıktı."

"Red Bull için bir sonraki bölümde, güç ünitesini Ford desteğiyle kendi bünyemize katacağımız için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Red Bull takım patronu, görülenin aksine 2026 sezonunun o kadar da uzak olmadığını düşünüyor.

Horner, "2026 çok uzak bir tarih gibi görünüyor ama motor dünyasında bu tarih, yarın demek."

"Dolayısıyla, başlangıçtan itibaren üç yıl içinde çok yol kat etmemiz gerekiyor."

"İnanılmaz yetenekleri işe aldık, ekipte harika insanlar var ve Ford'un uzmanlığından ve bilgisinden yararlanmak harika."

"Jim de bir yarışçı, yarışçı ruha sahip biri. Jim ve Bill'in bu projenin arkasında olmasıyla çok şey başarabileceğimizi biliyoruz." dedi.

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