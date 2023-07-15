Horner: "Ford, gün geçtikçe bize daha büyük bir katkı sağlıyor"
Christian Horner, Ford'un 2026'daki Formula 1 girişi öncesinde Red Bull Powertrains bölümü ile ortaklığı geliştikçe daha fazla katkıda bulunduğunu söylüyor.
Ford, Red Bull'un Milton Keynes'teki etkileyici yeni tesisinde gelecekteki kurallar için oluşturulmakta olan yeni güç ünitesini destekliyor ve başlangıçta Porsche tarafından teklif edilen ve reddedilen bir fırsatı değerlendiriyor.
Üreticinin desteği, Red Bull'un programın tüm maliyetini üstlenmek zorunda kalmamasını sağladı.
Red Bull takım patronu Horner bu konuda, "Bence takım artık müşteri olmaktan çıktı."
"Honda ile harika bir ilişkimiz oldu, bize bir işçi takımı gibi davranıldı ama motor faturasının her kuruşunu biz ödedik ve 2025'in sonuna kadar da ödemeye devam edeceğiz."
"Bu yüzden, bunu yapması için başka birine para ödemek yerine, bu fonu kendi içimizde yönlendirebileceğimizi düşündük."
"Ford'la yaptığımız ortaklık sayesinde hissedarların üzerindeki bu yükü yarıya indirdik. Maliyet sınırlaması ortamında bu gerçekten mantıklı olmaya başladı." yorumlarında bulundu.
Horner, Ford'un elektrikli araç teknolojisindeki deneyiminin F1 projesi için değerli olacağını belirtti.
Red Bull Powertrains HQ
Photo by: Jon Noble
"Bence çok ilginç bir bilgi birikimi getirdikleri nokta, elektrifikasyon ve hücre teknolojilerine yaptıkları yatırımdır."
"Elektrik tarafında Ford'daki ekiple haftalık olarak görüşüyoruz ve gerçekten ilginç gelişmeler görüyoruz."
"Bence ilişkimiz teknoloji açısından geliştikçe daha fazla katkıda bulunuyorlar ki bu gerçekten çok ilginç. Yani gerçekten olumlu bir etkileşim oldu."
"Bize işimizi nasıl yürüteceğimizi söylemeye çalışmıyorlar ya da hissedarlık perspektifinden dahil olmuyorlar. Şu ana kadar inanılmaz elverişli bir ilişki oldu."
Red Bull anlaşması, kendisi de bir zamanlar yarışmış olan motor sporları tutkunu olan Ford CEO'su Jim Farley'nin varlığı sayesinde kolaylaştı.
Horner gelecekteki herhangi bir yönetim değişikliğinin F1 programını engellemesinden endişe etmiyor.
"O kadar ilerisini asla tahmin edemezsiniz."
"2030 yılına kadar bir anlaşmamız var. Bill Ford bu anlaşmanın arkasındaki itici güçlerden biriydi. Yani Ford ailesinin yanı sıra Jim Farley'nin projeye olan hevesi harika."
"Bu bize güven veriyor ve Ford'un daha önce burada [Milton Keynes'te Stewart ve Jaguar ile] F1'de yer almış olması, bu sporun ne kadar karmaşık ve komplike olduğunu bildiklerini gösteriyor."
"Bize şunu söylediler: 'Bakın, bu sizin için uzmanlık gerektiren bir konu. Yardım etmek için buradayız, bu yüzden nerede yardımcı olabileceğimizi bize bildirin."
Milton Keynes'teki ana güç ünitesi Ar-Ge ve dyno tesisleri halihazırda çalışır durumdayken, Red Bull tesisi genişlemeye devam ettikçe üretim ve elektrik departmanlarını barındıracak binalar üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.
Horner "Bence F1'deki en büyük üs burası. Şu anda 18 binadan oluşan 50 dönümlük bir arazideyiz."
"Yani ekip büyüdü ve gelişti. Bu bir Norman Foster binası değil. Burada cam ve su yok, ama pratik olmak zorunda."
"Bence işin şasi tarafında geliştirdiğimiz ve şimdi motor ve ileri teknoloji tarafında tekrarladığımız şey, çalışanlar için interaktif bir çalışma tesisi."
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