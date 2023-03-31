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Horner, FIA'nın pit yolu çitlerinde yapılan kutlamalara müdahalesi nedeniyle şaşkın

Christian Horner, FIA'nın Formula 1 yarışlarının bitişinde takım çalışanlarının pit duvarındaki çitlerde yaptığı "ikonik" kutlamalara müdahalesi nedeniyle şaşırdıklarını kabul ederken, bu konuda söylenenlere uyacaklarını söyledi.

Alex Kalinauckas
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Horner, FIA'nın pit yolu çitlerinde yapılan kutlamalara müdahalesi nedeniyle şaşkın
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Bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP öncesinde FIA, takımları personellerinin yarış sonrasındaki kutlamalarda pit duvarındaki çitlere tırmanmaması gerektiği konusunda uyardı.

Yapılan uyarıda, oldukça ikonik olan bu kutlamaların tekrarlanması halinde bunun cezayla sonuçlanabileceği belirtildi.

Bu kutlamalar aslında FIA kurallarında - güvenlik gerekçesiyle - yasaktı ancak daha önceden yaptırım uygulanan bir madde değildi. Ancak son yarış Suudi Arabistan GP'nin sonunda (Bahreyn'de de aynısı olmuştu) Red Bull personelinin pit yolu çitlerine çıkmasının ardından FIA devreye girdi ve bu konuda artık ceza verileceğini duyurdu.

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Horner, "Dürüst olmam gerekirse, bunun bir sorun olmasına şaşırdım."

"Güvenlikle alakalı her konuyu, herkes çok ciddiye almalı. Ancak bir grand prix aracı yarışı tamamladığında takımının onu çitlerde kutlaması, oldukça ikonik anlardan birisidir."

"Bu güvenli bir şekilde yapıldığı sürece, şahsen bunda bir sorun olduğunu görmedim."

"Her zaman bunun grand prix yarışlarının bir parçası olduğunu düşündüm. Red Bull Racing olarak 94 kez bunu başardık ve bir kez dahi bu bir sorun olmadı ya da bir yaralanma yaşamadık."

"Ancak kurallar böyleyse, o zaman onlara uyarız." dedi.

The team celebrate on the pit wall as Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, crosses the line and takes the chequered flag

The team celebrate on the pit wall as Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, crosses the line and takes the chequered flag

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Takım patronlarının basın toplantısında gündeme gelen bu konu hakkında, McLaren Racing CEO'su Zak Brown da yorum yaptı ve bu değişikliğin neden gerekli olduğunu anlamadığını söyledi.

Brown, "Bunu değiştirme gereğini neyin tetiklediğinden tam olarak emin değilim ve herhangi bir olaydan haberim yok."

"Bununla birlikte, güvenlik hepimiz için kritik derecede önemlidir ve potansiyel olarak güvenli olmadığını düşünürlerse, o zaman bunlar kurallardır ve hepimiz onlara bağlı kalacağız." dedi.

Aston Martin Takım Patronu Mike Krack, kendi takımlarında bir ihlal olması halinde maddi cezayı ödeyecek ismin pilotları olmayacağını söyledi.

Krack, "Saf bir güvenlik direktifiyse, saygı duymamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Ve eğer kural buysa, o zaman buna uyacağız ve [Aston'da] biri uymazsa cezasını ödeyecek."

"Burada, çitlere tırmanmak oldukça zor olacak çünkü bunlar sadece camdan. (Albert Park'ta seyircilerin görebilmesi için pit yolundaki çitler camdan yapılmış)."

"Böylece şu an için bir sorundan kurtulduk." dedi.

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