Horner: “FIA’nın pit stop sınırlaması, durumu daha tehlikeli bir hale getirebilir”

Avusturya Grand Prix’si öncesinde FIA, takımların pit stoplarını hızlandırmak için otomatik sensörler kullanmadığından emin olmak adına yeni teknik direktifler açıkladı.

Macaristan Grand Prix’si itibariyle Formula 1 takımları bijon kontrolü ve aracın krikodan indirilmesiyle, sürücünün “gitme” sinyalini alması için insan tepki zamanı baz alınacak.

Bazı takımların, daha hızlı lastik değiştirmek için bu tepki süresini ortadan kaldıran otomatik sistemler kullandığına dair şüpheler vardı.

Formula 1’deki en hızlı pit stopları yapan takımın Red Bull olduğu göz önünde bulundurulduğunda Horner, yeni teknik direktiflerin takımını yavaşlatmak için getirildiğini düşünüyor.

Aynı zamanda, FIA’nın bu kararını da sorguladı ve minimum tepki zamanının daha fazla tehlike yaratabileceğini dile getirdi.

Horner, “Aracı 0.2 saniye kadar tutmak daha da tehlikeli olabilir çünkü [bu sürenin geçip geçmediğine] kendiniz karar veriyorsunuz.”

“Aracın krikosunu indirecek kişinin bu kararı vermesi gerekiyor ve bu yüzden, bence bu direktif üzerinde çok detaylı düşünülmemiş.”

“F1 inovasyon ve rekabet hakkındadır. Pit stopların 2 saniye sürdüğünü görmek bunun etkileyici bir parçası ve bunu teşvik etmemiz gerekir, kontrol etmeye çalışmamız değil. Aksi takdirde bunun sonu nerede gelecek?”

“O zaman, garajda nereye doğru yürümemiz gerektiğini, pit duvarında nerede oturmamız gerektiğini ve hangi düğmelere basmamız gerektiğini de söyleyecekler sanırım.” dedi.

Ayrıca Horner, FIA’nın neden herhangi bir şekilde pit stoplara karışması gerektiğini de anlamadığını belirtti çünkü takımlar, pit stoplarda hata yapması durumunda büyük cezalar da alabiliyorlar.

“Bunu biraz üzücü buluyorum. Aracın güvenliğini sağlamak yarışanların sorumluluğu olmalı. Bir lastiğin düzeltilememesi halinde aracı tamamen durdurmanız gerekiyor.”

“Eğer dört lastikte güvenli ve sıkı bir yerleştirilmediyse, bu acımasız cezayı alıyorsunuz. Bu nedenle bu teknik direktifin amacının ne olduğundan pek emin değilim çünkü epey karmaşık.”

“Ancak eğer rekabetçi bir durumdaysanız ve yenilmiyorsanız, o zaman rakiplerinizin yapacağı en mantıklı şey sizi yavaşlatmaya çalışmak olur. Şu anda da bu oluyor.”

Hızlı pit stoplar hakkındaki şikayetlerin Mercedes tarafından yapıldığına dair iddialar var ancak Toto Wolff, bunun doğru olmadığını söyledi.

Wolff, “FIA ile kullandığımız bir sistemle ilgili olan bir güvenlik mekanizması hakkında konuştuk ve bunun optimize edilip edilemeyeceğini sorduk. Ancak bu olay 3 ya da 4 hafta önce oldu. Ayrıca bu sadece teknoloji hakkında bir soruydu.”

"Peki bu başka bir şeyi araştırmalarını tetikledi mi? Belki. Bilmiyorum. Fakat, sorduğumuz soru buydu.” ifadelerini kullandı.