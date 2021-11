Horner: "FIA'nın incelemeler için ayırdığı süre alışılmadık fakat doğru"

Brezilya ve Katar'daki son iki hafta sonunda yarış yönetimi, iki şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in dahil olduğu olayları inceleyip, bir karar alma konusunda zorluk çektiler.

Hamilton, Brezilya GP sıralama turlarından ihraç edildi. Ancak bu karar, pazar günkü sprint yarışının başlamasından kısa bir süre önce alındı. Aynı şekilde Verstappen'in Mercedes'in arka kanadına dokunmasıyla ilgili inceleme de neredeyse bir gün sonra tamamlandı.

Losail'de cumartesi günkü sıralama turlarının son anlarında üç pilot, sarı bayrak altında yavaşlamadığı için incelemeye alındı. Karar ise pazar günü, yarışın başlamasına birkaç saat kala açıklandı.

Buna, Verstappen ve Hamilton arasında Brezilya GP'de, pist üstünde yaşananlar da eklenebilir.

FIA, alınacak kararlarda herhangi bir tartışmaya yol açmamak ve en doğru kararı vermek için, tüm olayları taraflıca inceliyor. Bu yüzden de karar almak oldukça uzun sürüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, RACER ile yaptığı röportajda, karar için bu kadar uzun süre beklemenin alışılmadık bir şey olduğunu kabul etse de, en doğru kararı vermek için yapıldığını biliyor.

Horner şöyle dedi: "Bu alışılmadık bir süre."

"Fakat bu değerlendirmelerin her birinde dikkatli ve uzun bir inceleme süreci var. Bu nedenle, herhangi bir itiraza mahal vermemek adına doğru kararı vermek istiyorlar."

"Bu nedenle, bir sonuca varmadan önce mümkün olduğu kadar vakit ayırıyorlar."

"Yine de bence her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır. Diğer takımların son zamanlarda tıpkı Brezilya'da olduğu gibi FIA'ya karşı hayal kırıklıklarını dile getirdiklerini gördük."

"Bu yüzden griddeki mücadele yakınsa ve [son cezalarda] gördüğümüz üzere, her kararın sonuç üzerinde büyük bir etkisi varsa, o zaman kesinlikle kırıklığı olacaktır."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, talk on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images