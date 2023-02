Horner: "FIA kısıtlamasıyla pilotlar 'robot' haline gelecek"

FIA tarafından getirilen yeni düzenlemeler, 'FIA tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadığı sürece, FIA tarafından tüzükleri kapsamında teşvik edilen genel tarafsızlık ilkesini ihlâl eden siyasi, dini ve kişisel ifadelerin veya yorumların genel olarak yapılmasını ve sergilenmesini' durduruyor.

Bu da Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi isimlerin geçtiğimiz sezonlarda gridde giydikleri ırkçılık, LGBTQ+ hakları ve iklim değişikliği sorunlarını vurgulayan tişörtlere, yönetim organının onayı olmadan izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

FIA, artık emekli olan Vettel'in 'biraz saçma' olarak nitelendirdiği bu karar nedeniyle eleştirilirken, Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas da pilotları kendileri için önemli olan nedenlere karşı çıkmadan önce onay almaya zorlayan yönetim organına yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Red Bull takım patronu Horner ise 'sporun asla politik bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini', çünkü 'kendi içinde bir kaçış unsuru olduğunu' belirtse de, pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'i kendileri için önemli olan konularda konuşma konusunda hiçbir zaman durdurmadığını ve durdurmayacağını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and the other drivers stand and kneel in support of the We Race As One campaign

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images