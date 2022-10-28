Horner: "FIA ile anlaşmayı F1'in iyiliği için kabul ettik"

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FIA, cuma günü yaptığı açıklama ile 145 milyon dolarlık 2021 bütçe sınırını aşan Red Bull ile ihlal anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşmaya göre Red Bull 1.8 milyon poundluk aşım için 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve önümüzdeki 12 için de aerodinamik test süreci %10 kısaltıldı.

Red Bull, FIA tarafından sunulan uzlaşma paketini kabul etmemiş olsaydı, dava farklı bir panele taşınacaktı ve takım mücadelesini sürdürme kararı alırsa, konu FIA'nın Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne kadar gidecekti.

Cuma günü Meksika'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Horner, vergi istisnaları, yedek parça durumu, yemek masrafları, hastalık maaşı ve işten çıkarılma gibi alanların farklı yorumlanmasından ötürü 1.8 milyon poundluk bir ihlal olduğunu, bunun 1.4 milyon poundunun istisna olarak görülmeyen vergiyle alakalı olduğunu belirtti.

Ancak Red Bull'un nihayetinde konuyu uzatmak istemediğini çünkü bunu yapması halinde F1'in zarar göreceğine inandıklarını söyledi.

Horner, "İdari süreçte konuyu uzatıp temyize gitseydik, bu aylar sürebilirdi."

"Bunun da ötesinde, Uluslararası Temyiz Mahkemesi aylar alabilirdi. Yani bu konunun kapanması için 12 aylık bir süre gerekirdi."

"Padokta süregelen spekülasyonlar, yorumlar ve atışmalar karşısında, bu defteri kapattığımızı söylemenin bizim, FIA'nın ve Formula 1'in yararına olduğunu düşündük. Bugün, burada bu defteri kapatıyoruz."

"Cezaları istemeyerek de olsa kabul ediyoruz." dedi.

Horner şunları ekledi: "FIA, hafifletici koşulların varlığını, özellikle de aslında fazla vergi ödediğimizi kabul etti. Bunu dikkate aldığımızda, ihlalimiz 400 bin doların biraz üzerinde veya %0,7'ye denk geliyor. Temel olarak FIA ile olan tüm görüşme, yaptırımların miktarı ile ilgili bir tartışmaya dönüştü."

"İkram masraflarının genel bütçenin bir parçası olmadığını düşündük. Raporlarımızı FIA'ya sunduğumuzda hesaplarımız, bütçe sınırının 3.7 milyon pound altındaydı. Biz her zaman yiyecek ve içeceği ücretsiz olarak sağladık ancak FIA, bunun bütçe kısıtlamalarından çıkarılamayacağını söyledi."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bütçe sınırının 2021'de uygulamaya konduğuna vurgu yapan Horner, bu yılın tam denetimin gerçekleştiği ilk yıl olması nedeniyle henüz her şeyin çok yeni olduğunu, bu yüzden de her takımın yapısı ve işinin karmaşıklığı göz önüne alındığında süreçten dersler çıkarılması gerektiğini savundu.

"Bütçe sınırı Formula 1'in önemli bir parçası. Geleceğinin de önemli bir parçası ama tutarlı, uygulanabilir ve geliştirilebilir olması gerekiyor."

"İnanılmaz derecede karmaşık düzenlemelerden oluşan böylesine yeni bir konseptte, farklı kuruluşlar, farklı yan kuruluşlar, otomobil üreticilerine ait şirketler, bağımsız şirketler, bir enerji içeceği üreticisinin yan kuruluşu olan şirketler var."

Horner, davayı uzatmanın, kendilerini daha da sert bir cezaya maruz bırakabileceğine de vurgu yaptı.

"Böylesi yeni kuralların olduğu bir dönemde ve panelde bu kadar çok fazla çeşit ceza bulunurken bu ceza daha da büyük olabilirdi."

"Dolayısıyla, kendimizi zarar görmüş hissetsek de, bu durumda kesinlikle hafifletici nedenler olduğuna inanıyoruz. Ayrıca süreci uzatmanın kimsenin çıkarına olduğuna inanmıyoruz."

"Bunun bizim için büyük bir öğrenme deneyimi olduğunu düşünüyorum. Eminim diğerleri de kenardan izleyerek bir şeyler öğrenmişlerdir. Bütçe sınırının, Formula 1'in gelecekteki başarısının önemli bir parçası olması önemli."

"Ancak bunun doğru şekilde uygulanması gerekiyor. Bu yola girmek de yapılacak en doğru şey olmazdı."