Horner: "FIA ile anlaşmayı F1'in iyiliği için kabul ettik"

FIA, cuma günü yaptığı açıklama ile 145 milyon dolarlık 2021 bütçe sınırını aşan Red Bull ile ihlal anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşmaya göre Red Bull 1.8 milyon poundluk aşım için 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve önümüzdeki 12 için de aerodinamik test süreci %10 kısaltıldı.

Red Bull, FIA tarafından sunulan uzlaşma paketini kabul etmemiş olsaydı, dava farklı bir panele taşınacaktı ve takım mücadelesini sürdürme kararı alırsa, konu FIA'nın Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne kadar gidecekti.

Cuma günü Meksika'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Horner, vergi istisnaları, yedek parça durumu, yemek masrafları, hastalık maaşı ve işten çıkarılma gibi alanların farklı yorumlanmasından ötürü 1.8 milyon poundluk bir ihlal olduğunu, bunun 1.4 milyon poundunun istisna olarak görülmeyen vergiyle alakalı olduğunu belirtti.

Ancak Red Bull'un nihayetinde konuyu uzatmak istemediğini çünkü bunu yapması halinde F1'in zarar göreceğine inandıklarını söyledi.

Horner, "İdari süreçte konuyu uzatıp temyize gitseydik, bu aylar sürebilirdi."

"Bunun da ötesinde, Uluslararası Temyiz Mahkemesi aylar alabilirdi. Yani bu konunun kapanması için 12 aylık bir süre gerekirdi."

"Padokta süregelen spekülasyonlar, yorumlar ve atışmalar karşısında, bu defteri kapattığımızı söylemenin bizim, FIA'nın ve Formula 1'in yararına olduğunu düşündük. Bugün, burada bu defteri kapatıyoruz."

"Cezaları istemeyerek de olsa kabul ediyoruz." dedi.

Horner şunları ekledi: "FIA, hafifletici koşulların varlığını, özellikle de aslında fazla vergi ödediğimizi kabul etti. Bunu dikkate aldığımızda, ihlalimiz 400 bin doların biraz üzerinde veya %0,7'ye denk geliyor. Temel olarak FIA ile olan tüm görüşme, yaptırımların miktarı ile ilgili bir tartışmaya dönüştü."

"İkram masraflarının genel bütçenin bir parçası olmadığını düşündük. Raporlarımızı FIA'ya sunduğumuzda hesaplarımız, bütçe sınırının 3.7 milyon pound altındaydı. Biz her zaman yiyecek ve içeceği ücretsiz olarak sağladık ancak FIA, bunun bütçe kısıtlamalarından çıkarılamayacağını söyledi."

