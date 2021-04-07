Horner: ‘’FIA, F1 takımlarını sıkı şekilde denetlemeli’’

2020 sezonunu, Racing Point’in aracının, tedarikçileri Mercedes’in bir önceki sezon aracına benzemesiyle ortaya çıkan ‘Pembe Mercedes’ tartışmalarıyla başlamıştı.

RP20, şampiyona kazanan W11’e birçok açıdan benziyordu ve bu padokta bazı tartışmalara yol açtı.

Racing Point kurallara uymadığı ve Mercedes’in tasarladığı fren soğutma kanalını kullandığı için 15 puanlık bir ceza aldılar.

Bu tartışmalar, Formula 1 takımlarının neleri kopyalayıp kopyalamayacağıyla ve takımların ne kadar yakın çalışabileceğiyle ilgili daha büyük tartışmalara yol açtı.

O zamandan beri FIA, daha büyük tartışmaların çıkmasını engellemek için kural kitabını düzenlemeye çalışsa da, Horner FIA’nın, 2022’deki kural değişiklikleri öncesinde gözünü Formula 1 takımlarının üzerinde tutması gerektiğini düşünüyor.

Horner konu hakkında şunları söyledi: ’’Bence geçen yıl, kuralların ne kadar esneyebileceğini ve nelerin yapılıp yapılamayacağını gördük. FIA bunun farkındaydı ve takımlar olarak, onların denetlemelerine güvenmek zorundayız.’’

‘’2022 aracının temiz bir sayfa olacağını düşünüyorum ve FIA müşteri, ortak veya bağlantılı takım demeden, kimsenin hiçbir takımdan yararlanmayacağına emin olması gerekiyor."

"Bu, Red Bull’da çok, çok ciddiye aldığımız bir konudur ve Toro Rosso ya da şu anki AlphaTauri’yle çalışırken bile bu kuralları çok ciddiye alıyoruz ve onlara saygı duyarız.’’

‘’Tabii ki FIA'nın bunları denetleyeceğine ve kuralları uygulayacağına güveniyoruz.’'