Horner, FIA-F1 çatışması hakkında yorum yapmıyor

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Kış arasında tüm motor sporları camiasının gündemine oturan Ben Sulayem, Andretti konusunda takımlarla çatışması ve F1'in değerinin şişirilmiş olduğu yönündeki yorumları nedeniyle ciddi tepki çekmiş vaziyette -öyle ki kendisinin görevden alınmasını isteyenler dahi mevcut.

Bir diğer mesele ise kendisinin geçmişte verdiği bir röportajda kadınlarla ilgili uygun kaçmayacak ifadeler kullanmasıydı, bu FIA'nın pilotlara koyduğu "siyasi, dini ve toplumsal olaylarla ilgili konuşma yasağı" ile birleşince ortaya pek de hoş bir manzara çıkmadı.

RB19'un lansmanında bu konu hakkındaki görüşleri sorulan Christian Horner ise yorum yapmamayı tercih etti.

Horner, "Bakın, FIA ile ticari hak sahibi arasındaki bir mesele hakkında yorum yapmak istemiyorum. FIA sporun düzenleyici kurumudur ve Concorde Anlaşması aracılığıyla takımlarla üçlü bir anlaşmaları vardır, ancak işin ticari tarafı Liberty ile FIA arasında gerçekleşir.

"Yani bu onların işi, bizim değil."

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Konuşma yasağı hakkında düşünceleri de sorulan Horner, bu konuda ideal dengenin yakalanması gerektiğini söylüyor.

Horner, "Her şeyden önce spor asla siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. Spor genel itibariyle insanları eğlendirmeyi amaçlıyor ama aynı zamanda içinde bir kaçış unsuru da barındırıyor."

"Ancak biz Red Bull olarak sürücülerimizin konuşma özgürlüğünü, fikirlerini özgürce ifade etmelerini ya da düşüncelerini dile getirmelerini hiçbir zaman kısıtlamadık çünkü onların da bir sesi var."

"Mesele bu konuda bir denge tutturabilme meselesi. Fikirleri olmayan bir sürü robotun yarışmasını istemeyiz, dolayısıyla her şeyde olduğu gibi burada da ideal dengenin yakalanması gerekiyor." dedi.