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Formula 1 / Son dakika

Horner, Ferrari'ye geçme hayali kurmuyor

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Horner, Ferrari'ye geçme hayali kurmuyor
Ekleyen:
, Editör
17 Nis 2020 16:20

Christian Horner, gelecekte Ferrari'nin takım patronu olmak gibi bir hayali olmadığını söyledi.

Formula 1 dünyasında birçok isim, F1'in en tarihi takımı olan Ferrari'ye gitmenin hayalini kurmuştur.

Son yıllarda Lewis Hamilton ve Toto Wolff'un adı bile Ferrari ile anılmaya başladı. Ancak gridin en başarılı takım patronlarından birisi de Christian Horner.

Red Bull'un Formula 1 macerasındaki kilit isimlerden birisi olan Horner, takımın bu günlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan isimlerden birisi.

Ancak Horner, Red Bull'da mutlu olduğunu ve Ferrari'ye geçme hayali kurmadığını söyledi.

Birçok kişinin Ferrari hayali kurması hakkında konuşan Horner, gülümseyerek şöyle dedi: "En azından benim için öyle değil! Ben zaten İtalyanca konuşamıyorum!"

"Kendimi başka bir takımda göremiyorum. Birlikte çalıştığım bu grubun keyfini çıkarıyorum. Şimdiye kadar harika bir yolculuğumuz vardı. Ama tabii ki en başından beri buna dahildim. Harika bir grubumuz var ve bu, gerçekten hoşuma gidiyor."

Horner, Adrian Newey'i Red Bull'a katılmaya ikna eden isimdi ve bir akşam yemeği düzenleyerek Newey ile bizzat sözleşme imzaladı.

Bu sayede de de 2010-13 arası Newey'nin tasarladığı araçlarla şampiyon oldular.

Horner, o dönem McLaren'da çalışan Newey'i takımdan koparabilmek için çok çalışmak zorundaydı.

"Her zaman Adrian'ın araçlarının hayranı oldum. Kariyerini her zaman takip ettim. Tasarladığı araçlar adeta bir sanat eseriydi."

"McLaren'da mutlu olmadığını biliyorduk. Eğer Newey'i takıma getirseydik, herkes bizi ciddiye almaya başlayıp, 'Ah onların Adrian'ı ve ciddi hedefleri var' diye düşünecekti."

Horner, Formula 1'de takım patronu olmadan önce zaten Formula 3000'de kendi takımına sahipti.

Bu, çok başarılı bir ekipti ve oradaki felsefesini de F1'e taşıdı.

"Oradaki felsefem en iyi mühendisleri takıma getirmekti ve benim için en iyi mühendis Adrian Newey'di."

Horner, 15 yıl daha F1'de kalmayacağını işaret etti.

"Ana odak noktamız, bu takımı yeniden kazanabilecek konuma getirmek. Çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Takıma hâlâ çok güveniyorum."

"Ancak 15 yıl daha burada kalmak gibi bir beklentim yok."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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