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Formula 1 Mexico City GP
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Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım”

Red Bull takım patronu Christian Horner, Meksika Grand Prix’sindeki kırmızı bayrak periyodunun ardından Ferrari’nin Max Verstappen üzerinde baskı kurma fırsatını değerlendirmeyip sert lastik tercih etmesine oldukça şaşırdığını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Gianpiero Lambiase, Yarış Mühendisi, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Meksika Grand Prix’sinin 34. turunda Kevin Magnussen ağır bir kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından önce birkaç turluğuna güvenlik aracı perdiyodu başladı, sonrasında ise bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrak çıkartılarak yarış durduruldu.

Kırmızı bayrak kararı sonrası tüm pilotlar pite girdi ve lastik değiştirme fırsatı buldu. Yarışın tabiri caizse yeniden başlayacağı periyotta Lewis Hamilton gibi bir çok pilot orta hamur lastiğe geri dönüş yaptı.

Üç kez şampiyon Max Verstappen, hazırlaması uzun süren sert lastiklerle pole pozisyonundan başladı. Sert lastiklerle yarışa başlayacağı için oldukça dezavantajlı durumda olan Verstappen’in hemen arkasında yer alan Ferrari pilotlarının da sert lastik tercih etmesi Horner’i şaşırtmış gözüküyor.

Kırmızı bayrak kararı ve stratejiler üzerine konuşan Horner, şunları söyledi: “Kırmızı bayrak, iki pit stop stratejisiyle devam edeceğimiz yarışın en kötü zamanında çıktı.”

“Yarışa en baştan başlamış olduk ve elimizde sadece bir set kullanılmamış sert lastiğimiz vardı.”

Verstappen orta hamur lastiklerini yalnızca 19 tur kullandı. Leclerc ise 31. tura kadar orta hamur lastikle devam edip sert lastiğe geçti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, the rest of the field at the restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, the rest of the field at the restart

Horner, Ferrari’nin ikinci startta Verstappen’e atak yapabilmek için daha yumuşak bir hamuru tercih edeceğini düşündüğünü şöyle ifade etti: “Bu kadar uzun bir stintten sonra Leclerc’in ikinci startta orta hamur lastik tercih edeceğini düşündük.” 

“Çünkü lider Verstappen’in yalnızca altı metre gerisinde start alıyordu. Sert lastiği tercih etmelerine oldukça şaşırdım doğrusu. Hamilton’ın orta hamur lastiklerle neler yaptığını hepimiz gördük.”

Leclerc’in sert lastik tercihi onun temposunu düşürdü ve orta hamur tercih eden Hamilton birkaç tur sonra Monakolu pilotu geride bıraktı. Leclerc aracının sert lastikle çok daha az rekabetçi olduğunu, ancak bunun kırmızı bayraktan önce bu kadar belirgin olmadığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Yarıştan sonra yaptığı açıklamada Leclerc, şunları söyledi: “Bence aldığımız bu sonuç aracımızın zayıflıklarını doğruluyor. çok değişken bir aracımız var.”

“Aracın optimum kullanım şartlarından dışarı çıktığımızda rakiplerimize göre çok geride kalıyoruz. Bu yarışta da tam olarak öyle oldu.”

“İlk pit stoptan sonra sert lastiklerle iyi performans gösterebileceğimizi düşündüm. Ancak kırmızı bayrak çıktı, sert lastiklerle aynı hissiyatı alamadım. Gerçekten hayal kırıklığına uğradık çünkü orta hamur lastikle iyi bir performans göstermiştik.”

Konu üzerine Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ise şu açıklamalarda bulundu: “35 tur kala kırmızı bayrak çıktı ve orta hamur lastiklerle yarışın geri kalanını tamamlayabileceğimizi düşünmedik.”

“Ayrıca elimizdeki orta hamur lastik seti kullanılmış bir lastik setiydi.”

2022 sezonundaki Macaristan yarışı başta olmak üzere lastik stratejilerinin genellikle yanlış seçildiği Ferrari’de ilerleyen günlerde bir iyileşme olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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