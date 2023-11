Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım”

Meksika Grand Prix’sinin 34. turunda Kevin Magnussen ağır bir kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından önce birkaç turluğuna güvenlik aracı perdiyodu başladı, sonrasında ise bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrak çıkartılarak yarış durduruldu.

Kırmızı bayrak kararı sonrası tüm pilotlar pite girdi ve lastik değiştirme fırsatı buldu. Yarışın tabiri caizse yeniden başlayacağı periyotta Lewis Hamilton gibi bir çok pilot orta hamur lastiğe geri dönüş yaptı.

Üç kez şampiyon Max Verstappen, hazırlaması uzun süren sert lastiklerle pole pozisyonundan başladı. Sert lastiklerle yarışa başlayacağı için oldukça dezavantajlı durumda olan Verstappen’in hemen arkasında yer alan Ferrari pilotlarının da sert lastik tercih etmesi Horner’i şaşırtmış gözüküyor.

Kırmızı bayrak kararı ve stratejiler üzerine konuşan Horner, şunları söyledi: “Kırmızı bayrak, iki pit stop stratejisiyle devam edeceğimiz yarışın en kötü zamanında çıktı.”

“Yarışa en baştan başlamış olduk ve elimizde sadece bir set kullanılmamış sert lastiğimiz vardı.”

Verstappen orta hamur lastiklerini yalnızca 19 tur kullandı. Leclerc ise 31. tura kadar orta hamur lastikle devam edip sert lastiğe geçti.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, the rest of the field at the restart