Horner: "Ferrari'nin Monako'da gözle görülür avantajı olacak"

Haberi dinle

Ferrari, şimdiye kadar düşük hızlı virajlarda çok iyi bir görüntü çizerken, Red Bull genellikle düzlük ve hızlı bölümlerde daha avantajlıydı.

Son yarış Miami'nin bu açıdan Red Bull için iyi olacağı biliniyordu ve damalı bayrağı gören ilk isim Max Verstappen oldu.

Verstappen üçüncü sıradan başlasa da, Charles Leclerc'in arayı açıp gitmesine izin vermedi ve düzlük hızı sayesinde önemli bir avantaja sahip olduğu görülüyordu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Miami GP sonrası verdiği demeçte şöyle dedi: "Ferrari ile tamamen farklı konseptlere sahibiz."

"Miami'de kullandığımız kanatlara bakarsanız, aracımızı düşük yere basma gücüne göre ayarlamıştık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu durumda lastiklere binen yükün azalacağını ve düzlüklerde hız avantajı elde edeceğimizi düşündük. Görünüşe bakılırsa yaklaşımımız işe yaradı."

"Pazar günü Sergio da iyi bir yarış çıkardı ama sorunlar yaşadık. Sergio yarış içerisinde sensör sorunu nedeniyle yaklaşık 30 beygir güç kaybetti."

"Bu nedenle de tur başına 0.5 saniye yavaş kaldığını gördük. Bu olmasa belki de ikinci olacaktı. Elbette bunun nedenlerini Honda ile değerlendirmemiz gerekiyor."

"Şampiyonada ona çok ihtiyacımız var ve onun karşı karşıya olduğu bu görevle başa çıkabileceğinden şüphem yok."

"Sanırım Imola'da herkes, şampiyonadaki durumun ne kadar çabuk değişebileceğini gördü ve önümüzde birkaç ilginç yarış daha var."

"Aracımız genel anlamda iyi çalışıyor ve yaz aylarında kullanmayı planladığımız çeşitli güncellemeler daha hazırlıyoruz. Umarım ilerlememize yardımcı olur."

"Özellikle aracın ağırlığını biraz azaltmamız ve yavaş virajlarda daha iyi hale gelmemiz gerekiyor."

"Her zaman gelişebileceğiniz yerler vardır fakat doğru yönde ilerliyoruz."

"Fakat mücadele pistten piste değişim gösterecek. Örneğin Monako'da Ferrari'nin gözle görülür bir avantaj olacağına inanıyorum. Bu yüzden farklı pist tiplerinde rekabetçi olması için RB18 üzerinde çalışmamız gerekiyor."